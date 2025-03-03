Душераздирающее зрелище: переноску с детьми оставили на улице во Владивостоке — видео

Posted 3 марта, 07:48
Published 3 марта, 07:48
Modified 3 марта, 07:50
Updated 3 марта, 07:50
В дальневосточной столице собака с потомством оказалась неугодна хозяйке, сообщают новые медиа. Подписчики соцсетей отметили, что женщина решила оставить мать-одиночку с выводком в спальном районе на Невельского. Из «собачьего приданого» у хвостиков только сумка-переноска и ошейник с поводком.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как горожанка привела питомицу к лавочке, затем просто-напросто скрылась. Судя по всему, малышка даже не поняла, что ее бросили на произвол судьбы.