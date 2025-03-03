Душераздирающее зрелище: переноску с детьми оставили на улице во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице собака с потомством оказалась неугодна хозяйке, сообщают новые медиа. Подписчики соцсетей отметили, что женщина решила оставить мать-одиночку с выводком в спальном районе на Невельского. Из «собачьего приданого» у хвостиков только сумка-переноска и ошейник с поводком.