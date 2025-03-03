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Posted 3 марта, 07:48

Published 3 марта, 07:48

Modified 3 марта, 07:50

Updated 3 марта, 07:50

Собаку с потомством бросили на улице в Приморском крае

Душераздирающее зрелище: переноску с детьми оставили на улице во Владивостоке — видео

3 марта 2025, 07:48
Фото: 1MI.

Собаку с потомством бросили на улице в Приморском крае

Сюжет
Животные
Человек вновь жестоко обошелся с животными в Приморье. На сей раз в «прицел» камер попала дама, бросившая щенков и их маму в спальном районе Владивостока среди бела дня.

В дальневосточной столице собака с потомством оказалась неугодна хозяйке, сообщают новые медиа. Подписчики соцсетей отметили, что женщина решила оставить мать-одиночку с выводком в спальном районе на Невельского. Из «собачьего приданого» у хвостиков только сумка-переноска и ошейник с поводком.

Фото: novosti_primorye25

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как горожанка привела питомицу к лавочке, затем просто-напросто скрылась. Судя по всему, малышка даже не поняла, что ее бросили на произвол судьбы.

Видео: novosti_primorye25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как щенка бросили на парковке во Владивостоке.

Бессердечные: малыша бросили на парковке во Владивостоке — видео
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