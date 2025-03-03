Ефимов: В Центре ИИ создали шесть сервисов оптимизации строительства

По словам Владимира Ефимова, в прошлом году Центр искусственного интеллекта в градостроительстве начал тестировать два инновационных сервиса: по мониторингу хода строительства и поиску коллизий в BIM-моделях. Первый предназначен для контроля работ на объектах на каждом этапе с момента начала земляных работ и до мероприятий по благоустройству. Точность мониторинга составляет порядка 80 процентов, при этом отчеты формируются не более чем за пару минут. Второй сервис разработан для автоматического обнаружения ошибок путем сравнения 3D-моделей различных систем здания. Благодаря ему за считаные минуты выявляются все несоответствия и формируется отчетность. Об этом информирует stroi.mos.ru.