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Posted 3 марта, 14:06

Published 3 марта, 14:06

Modified 3 марта, 14:06

Updated 3 марта, 14:06

Ефимов: В Центре ИИ создали шесть сервисов оптимизации строительства

Ефимов: В Центре ИИ создали шесть сервисов оптимизации строительства

3 марта 2025, 14:06
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Специалисты Центра искусственного интеллекта в градостроительстве закончили работу над четырьмя новыми электронными сервисами. Еще два проекта находятся на стадии тестирования. Информацией поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Центр был открыт на базе столичного департамента градостроительной политики. Его деятельность направлена на изучение потребностей участников процесса строительства, а также жителей города. Кроме того, центр специализируется на разработке и внедрении инновационных проектов на базе ИИ в сфере градостроительства.

По словам Владимира Ефимова, в прошлом году Центр искусственного интеллекта в градостроительстве начал тестировать два инновационных сервиса: по мониторингу хода строительства и поиску коллизий в BIM-моделях. Первый предназначен для контроля работ на объектах на каждом этапе с момента начала земляных работ и до мероприятий по благоустройству. Точность мониторинга составляет порядка 80 процентов, при этом отчеты формируются не более чем за пару минут. Второй сервис разработан для автоматического обнаружения ошибок путем сравнения 3D-моделей различных систем здания. Благодаря ему за считаные минуты выявляются все несоответствия и формируется отчетность. Об этом информирует stroi.mos.ru.

Применение ИИ в градостроительных проектах является перспективным направлением в отрасли, позволяющим оптимизировать процессы и обеспечить их прозрачность, а также повысить качество работ. Такие новые сервисы, как «Аналитика градостроительного плана земельного участка» и «Калькулятор процедур в сфере строительства», уже активно применяются в отрасли. Кроме того, среди участников сферы строительства растет популярность инновационных решений для проверки документов и осуществления объемно-планировочных работ.

Новые сервисы не просто помогают экономить время в ходе проектирования и контроля процессов строительства, они направлены также на оптимизацию расходования ресурсов, в результате чего повышается комфортность городской среды. В частности, сервис «Квартирография», помогающий при проектировке зданий в рамках программы реновации, автоматически генерирует планировку с применением эволюционных вычислений и генеративных моделей. Благодаря этому на 45% эффективнее используется площадь всего здания и на 35% повышается оптимальность жилого пространства.

Посредством сервиса «Цифровой нормоконтроль» можно ускорить проверку проектной и рабочей документации на соответствие нормативным требованиям. Время проверки при этом сокращается вдвое, оптимизируются затраты труда на подготовку и согласование документов, а точность проверки увеличивается на 70%.

Согласно заявлению, сделанному мэром Москвы Сергеем Собяниным, в городе реализуется порядка 100 проектов с применением технологий ИИ в различных сферах, включая транспортное сообщение, здравоохранение, образование и строительство.

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