Финалисты конкурса: выбраны лучшие названия для «тигриного» мороженого «УРСА»

Сюжет Дети

Жюри конкурса по выбору названия для нового «тигриного» мороженого «УРСА» определило финалистов. За 20 дней жители Дальнего Востока предложили более тысячи вариантов, из которых в шорт-лист вошли 200. Из них экспертам предстояло выбрать 30 лучших, сообщает «Восток-Медиа».

Конкурс проводился в трех номинациях: «Графика», «Лучшее название для детского мороженого» и «Лучшее название для взрослого мороженого». Среди представленных идей — «Тигриное сердце», «Амурчик», «Тигрёша» и «Тигриный характер». Внимание жюри также привлекли детские работы юных участников: одному из них даже выделили спецноминацию за историю про духа-помощника «Сэвэн» и амулет. «Очень много креативных названий присылали дети. Например, „Тигриска“. А одна девочка предложила „Сэвэн“ — название духа-помощника и оберега на ее коренном — нанайском — языке. Очень часто таким духов выступал тигр. Она даже сделала тигриный амулет своими руками из дерева и прислала видеорассказ. Он был настолько глубоким и интересным, что мы решили сделать для нее спецноминацию. Еще один ребенок нарисовал целую стенгазету с тиграми. Для этого ребенка также будет отдельная номинация. Дети подходят к делу очень креативно», — рассказала исполнительный директор Фабрика мороженого «УРСА» Татьяна Самойленко. Фото: УРСА В номинации «Графика» планировалось выбрать 10 работ, но финалистов оказалось 22: авторы представили как ручные рисунки, так и нейросетевые изображения. Онлайн-голосование за лучшее название пройдет на сайте Фабрики мороженого. «Очень важно, чтобы дети понимали необходимость сохранения природы. „Тигриное“ мороженое окажет большую поддержку редким видам животных», — отметил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Напомним, конкурс проходил с 7 по 27 февраля 2025 года. Из отобранных названий лучшее определит онлайн-голосование на сайте Фабрики мороженого. «Тигриное» лакомство выйдет в рамках соглашения о сотрудничестве «УРСЫ» с центром «Амурский тигр».