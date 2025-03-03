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Posted 3 марта, 09:56

Published 3 марта, 09:56

Modified 3 марта, 09:58

Updated 3 марта, 09:58

Финалисты конкурса: выбраны лучшие названия для «тигриного» мороженого «УРСА»

Финалисты конкурса: выбраны лучшие названия для «тигриного» мороженого «УРСА»

3 марта 2025, 09:56
Фото: УРСА.
Сюжет
Дети
Жюри конкурса по выбору названия для нового «тигриного» мороженого «УРСА» определило финалистов. За 20 дней жители Дальнего Востока предложили более тысячи вариантов, из которых в шорт-лист вошли 200. Из них экспертам предстояло выбрать 30 лучших, сообщает «Восток-Медиа».

Конкурс проводился в трех номинациях: «Графика», «Лучшее название для детского мороженого» и «Лучшее название для взрослого мороженого». Среди представленных идей — «Тигриное сердце», «Амурчик», «Тигрёша» и «Тигриный характер».

Внимание жюри также привлекли детские работы юных участников: одному из них даже выделили спецноминацию за историю про духа-помощника «Сэвэн» и амулет.

«Очень много креативных названий присылали дети. Например, „Тигриска“. А одна девочка предложила „Сэвэн“ — название духа-помощника и оберега на ее коренном — нанайском — языке. Очень часто таким духов выступал тигр. Она даже сделала тигриный амулет своими руками из дерева и прислала видеорассказ. Он был настолько глубоким и интересным, что мы решили сделать для нее спецноминацию. Еще один ребенок нарисовал целую стенгазету с тиграми. Для этого ребенка также будет отдельная номинация. Дети подходят к делу очень креативно», — рассказала исполнительный директор Фабрика мороженого «УРСА» Татьяна Самойленко.
Фото: УРСА

В номинации «Графика» планировалось выбрать 10 работ, но финалистов оказалось 22: авторы представили как ручные рисунки, так и нейросетевые изображения. Онлайн-голосование за лучшее название пройдет на сайте Фабрики мороженого.

«Очень важно, чтобы дети понимали необходимость сохранения природы. „Тигриное“ мороженое окажет большую поддержку редким видам животных», — отметил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Напомним, конкурс проходил с 7 по 27 февраля 2025 года. Из отобранных названий лучшее определит онлайн-голосование на сайте Фабрики мороженого. «Тигриное» лакомство выйдет в рамках соглашения о сотрудничестве «УРСЫ» с центром «Амурский тигр».

#Новости#Общество#Дальний Восток#Дети#Конкурс#Владивосток#Природа#Мороженое#Приморский край#Амурский тигр#Онлайн-голосование
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