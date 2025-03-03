Голая правда о красоте: как «чудо-средство» разрушило жизнь девушки из Приморья

Женщина принимала по десять штук ежедневно и стремительно преображалась. Килограммы таяли на глазах. Но все было не так радужно, как казалось. «Средство» было не волшебным, а всего лишь мочегонным. Диуретики позволили горожанке похудеть до 35 килограммов, после чего организм окончательно дал сбой.