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Posted 3 марта, 07:18

Published 3 марта, 07:18

Modified 3 марта, 07:21

Updated 3 марта, 07:21

Экстремальное похудение обернулось отказом почек для жительницы Приморского края

Голая правда о красоте: как «чудо-средство» разрушило жизнь девушки из Приморья

3 марта 2025, 07:18

Экстремальное похудение обернулось отказом почек для жительницы Приморского края

Сюжет
Медицина
Во Владивостоке молодая женщина мечтала о худобе. Желание сбылось, но какой ценой? Ей органы буквально отказали.

В Тысячекоечную больницу поступила девушка, которая словно увядала. Ее лицо было бледным, а глаза потускнели. Но самое страшное таилось внутри организма — ее почки не работали. Пациентка представить не могла, во что выльется гонка за красотой.

Несколько лет назад девушка искала эффективный и быстрый способ похудения. Классические варианты, — правильное питание и физические нагрузки, — показались ей недостаточно эффективными. Тогда в ее поле зрения попали таблетки, которые должны были преобразить ее в кратчайшие сроки.

Женщина принимала по десять штук ежедневно и стремительно преображалась. Килограммы таяли на глазах. Но все было не так радужно, как казалось. «Средство» было не волшебным, а всего лишь мочегонным. Диуретики позволили горожанке похудеть до 35 килограммов, после чего организм окончательно дал сбой.

«Никто не предупредил её о том, какой ценой придётся заплатить за эту иллюзию лёгкости. Никто не сказал, что диуретики — это не волшебная палочка, а мощный инструмент, который нужно использовать с осторожностью и только под контролем врача», — подчеркнули медики.

Девушка долгое время игнорировала головокружения, тошноту и слабость. Она обратилась к специалистам спустя время, но уже было поздно. Диагноз — хроническая почечная недостаточность. Теперь молодая женщина навсегда «прикована» к гемодиализу — очистке крови от токсинов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморские хирурги спасли почку, которая «висела на волоске».

Реанимация и госпитализация по небу: почка ребенка висела на «волоске» в Приморье
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