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Posted 3 марта, 00:02

Published 3 марта, 00:02

Modified 3 марта, 00:04

Updated 3 марта, 00:04

Появились новые детали в резонансном деле об избиении пенсионера в Приморье

«Гроза пенсионеров» угодил за решетку во Владивостоке

3 марта 2025, 00:02
Фото: 1MI.

Появились новые детали в резонансном деле об избиении пенсионера в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Громкая история инцидента на пешеходном переходе получила продолжение во Владивостоке. Рукастый хулиган заключен под стражу и совсем скоро окажется на скамье подсудимых.

Уголовное дело об избиении пенсионера в дальневосточной столице в ближайшее время рассмотрят в суде, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, в декабре прошлого года водитель Toyota Mark X, решил, что пожилой мужчина задел его автомобиль и накинулся на пешехода. Инцидент произошел на «зебре», когда пострадавший переходил дорогу.

К слову, пенсионер не простил нападавшего.

«Я считаю, что он опасен, если мне уже угрожал. И просто так выскочить, ну то есть если еще будет какая-нибудь авария, он тоже так же может выскочить и сбить другого водителя. Я думаю, что это социально опасный элемент», — подчеркнул мужчина.

Также пострадавший отметил, что случайно натолкнулся на автомобиль.

«Я случайно наталкиваюсь и обхожу ее. Ну, при обходе отталкиваюсь и обхожу ее. Водитель, почувствовав, что что-то неладное, выскочил из машины и набросился с меня с кулаками, тем самым несколько раз нанес ударов, сбил с ног», — поведал мужчина.

В результате инцидента у потерпевшего зафиксировали перелом носа, ушибы и ссадины головы.

«Приморский суд поддержал доводы прокурора о том, что ранее избранная судом мера пресечения в виде запрета определенных действий не способна обеспечить надлежащее поведение мужчины и заключил фигуранта под стражу в зале судебного заседания», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в соцсетях распространилось видео с жестким избиением приморца.

Житель Владивостока задержан за избиение пенсионера на пешеходном переходе
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