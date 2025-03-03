«Гроза пенсионеров» угодил за решетку во Владивостоке

Posted 3 марта, 00:02
Published 3 марта, 00:02
Modified 3 марта, 00:04
Updated 3 марта, 00:04
Уголовное дело об избиении пенсионера в дальневосточной столице в ближайшее время рассмотрят в суде, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Напомним, в декабре прошлого года водитель Toyota Mark X, решил, что пожилой мужчина задел его автомобиль и накинулся на пешехода. Инцидент произошел на «зебре», когда пострадавший переходил дорогу.
К слову, пенсионер не простил нападавшего.
«Я считаю, что он опасен, если мне уже угрожал. И просто так выскочить, ну то есть если еще будет какая-нибудь авария, он тоже так же может выскочить и сбить другого водителя. Я думаю, что это социально опасный элемент», — подчеркнул мужчина.
Также пострадавший отметил, что случайно натолкнулся на автомобиль.
«Я случайно наталкиваюсь и обхожу ее. Ну, при обходе отталкиваюсь и обхожу ее. Водитель, почувствовав, что что-то неладное, выскочил из машины и набросился с меня с кулаками, тем самым несколько раз нанес ударов, сбил с ног», — поведал мужчина.
В результате инцидента у потерпевшего зафиксировали перелом носа, ушибы и ссадины головы.
«Приморский суд поддержал доводы прокурора о том, что ранее избранная судом мера пресечения в виде запрета определенных действий не способна обеспечить надлежащее поведение мужчины и заключил фигуранта под стражу в зале судебного заседания», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в соцсетях распространилось видео с жестким избиением приморца.