Игрался с огнем и судьбами людей: поджигатель поплатится за глупость в Приморье

Posted 3 марта, 06:08
Published 3 марта, 06:08
Modified 3 марта, 06:10
Updated 3 марта, 06:10
В Хорольском округе в руки властей попал мужчина, который поджигал траву в частном секторе. Патрульно-контрольная группа администрации муниципалитета обнаружила не только взрослого нарушителя, но и юных поджигателей. С их родителями провели профилактическую беседу.
А вот совершеннолетнего товарища с огнем привлекли к административной ответственности. Теперь ему грозит крупный штраф.
«Сотрудники полиции составили протокол за нарушение, материалы направлены в отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Приморскому краю», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Меры коснулись Уссурийского городского округа, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьского, Пограничного, Партизанского, Шкотовского, Лазовского, Ольгинского, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муниципальных округов, Партизанска и Надеждинского района.
Более того, во Владивостокском, Находкинском, Артемовском, Михайловском, Дальнегорском, Тернейском округах вводится режим повышенной готовности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, насколько тяжелая обстановка наблюдается на юге Приморского края.