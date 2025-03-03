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Posted 3 марта, 06:08

Published 3 марта, 06:08

Modified 3 марта, 06:10

Updated 3 марта, 06:10

Губил природу и едва не сжег село житель Приморского края

Игрался с огнем и судьбами людей: поджигатель поплатится за глупость в Приморье

3 марта 2025, 06:08
Фото: 1MI.

Губил природу и едва не сжег село житель Приморского края

Сюжет
Полиция
В Приморском крае поймали мужчину, который поджигал растительность прямо в населенном пункте. Нарушителя не смущало то, что регион страдает от мощнейших пожаров, а власти призывают население к осторожности.

В Хорольском округе в руки властей попал мужчина, который поджигал траву в частном секторе. Патрульно-контрольная группа администрации муниципалитета обнаружила не только взрослого нарушителя, но и юных поджигателей. С их родителями провели профилактическую беседу.

А вот совершеннолетнего товарища с огнем привлекли к административной ответственности. Теперь ему грозит крупный штраф.

«Сотрудники полиции составили протокол за нарушение, материалы направлены в отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Приморскому краю», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Меры коснулись Уссурийского городского округа, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьского, Пограничного, Партизанского, Шкотовского, Лазовского, Ольгинского, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муниципальных округов, Партизанска и Надеждинского района.

Более того, во Владивостокском, Находкинском, Артемовском, Михайловском, Дальнегорском, Тернейском округах вводится режим повышенной готовности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, насколько тяжелая обстановка наблюдается на юге Приморского края.

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