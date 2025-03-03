Картина дня в Приморье: «гроза пенсионеров», трасса в огне и лютый «замес» с автоледи

Posted 3 марта, 11:09
Published 3 марта, 11:09
Modified 3 марта, 11:09
Updated 3 марта, 11:09
«Гроза пенсионеров»
Громкая история инцидента на пешеходном переходе получила продолжение во Владивостоке. Рукастый хулиган заключен под стражу и совсем скоро окажется на скамье подсудимых.
Трасса в огне
Природные возгорания наблюдаются в разных районах Приморья. Один из подобных попал на камеру водителя, который чудом миновал опасный участок дороги.
Лютый «замес» с автоледи
Во Владивостоке одна дама выезжала, другая благородно ее пропускала. Однако что-то пошло не так. Дичайшие подробности в материале.