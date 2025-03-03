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Posted 3 марта, 11:09

Published 3 марта, 11:09

Modified 3 марта, 11:09

Updated 3 марта, 11:09

Картина дня в Приморье: «гроза пенсионеров», трасса в огне и лютый «замес» с автоледи

Картина дня в Приморье: «гроза пенсионеров», трасса в огне и лютый «замес» с автоледи

3 марта 2025, 11:09
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

«Гроза пенсионеров»

Громкая история инцидента на пешеходном переходе получила продолжение во Владивостоке. Рукастый хулиган заключен под стражу и совсем скоро окажется на скамье подсудимых.

«Гроза пенсионеров» угодил за решетку во Владивостоке
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Трасса в огне

Природные возгорания наблюдаются в разных районах Приморья. Один из подобных попал на камеру водителя, который чудом миновал опасный участок дороги.

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Лютый «замес» с автоледи

Во Владивостоке одна дама выезжала, другая благородно ее пропускала. Однако что-то пошло не так. Дичайшие подробности в материале.

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