Мяу-нихао, кота не теряли: потерявшийся кот-полиглот нашёлся во Владивостоке — видео

Posted 3 марта, 05:37
Published 3 марта, 05:37
Modified 3 марта, 05:39
Updated 3 марта, 05:39
Новость, появившаяся на выходных в новых медиа, о том, что во Владивостоке потерялся кот, живущий на рынке «Березка» и понимающий только по-китайски, поскольку его хозяева — граждане КНР, взволновала многих. Об этом сообщили даже федеральные СМИ.
И вот — прекрасная новость. Котик Чульгир — через два дня после пропажи — был найден (судя по всему, его активно искали не только хозяева, но и другие продавцы рынка). Пушистое сокровище вернулось к любящим хозяевам целым и невредимым, было расцеловано хозяевами прямо в нос, всячески обласкано.
В подарок в связи с благополучным возвращением домой Чульгир получил механическую игрушку.
Надеемся, что теперь котик-полиглот заживет лучше прежнего и все неприятности в его кошачьей жизни на этом закончлись.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как была обнаружена пропажа Чульгира.