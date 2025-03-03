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Posted 3 марта, 05:37

Published 3 марта, 05:37

Modified 3 марта, 05:39

Updated 3 марта, 05:39

Понимающий по-китайски кот вернулся к хозяевам во Владивостоке

Мяу-нихао, кота не теряли: потерявшийся кот-полиглот нашёлся во Владивостоке — видео

3 марта 2025, 05:37
Фото: 1MI.

Понимающий по-китайски кот вернулся к хозяевам во Владивостоке

Сюжет
Животные
Кот, понимающий по-китайски, который потерялся пару дней назад во Владивостоке, вернулся к своим хозяевам. И его расцеловали в пушистую морду!

Новость, появившаяся на выходных в новых медиа, о том, что во Владивостоке потерялся кот, живущий на рынке «Березка» и понимающий только по-китайски, поскольку его хозяева — граждане КНР, взволновала многих. Об этом сообщили даже федеральные СМИ.

И вот — прекрасная новость. Котик Чульгир — через два дня после пропажи — был найден (судя по всему, его активно искали не только хозяева, но и другие продавцы рынка). Пушистое сокровище вернулось к любящим хозяевам целым и невредимым, было расцеловано хозяевами прямо в нос, всячески обласкано.

Видео: @vdk_tiger_vladivostok25.

В подарок в связи с благополучным возвращением домой Чульгир получил механическую игрушку.

Надеемся, что теперь котик-полиглот заживет лучше прежнего и все неприятности в его кошачьей жизни на этом закончлись.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как была обнаружена пропажа Чульгира.

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#Новости#Видео#Владивосток#Животные#Приморский край#Происшествия
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