Мяу-нихао, кота не теряли: потерявшийся кот-полиглот нашёлся во Владивостоке — видео

И вот — прекрасная новость. Котик Чульгир — через два дня после пропажи — был найден (судя по всему, его активно искали не только хозяева, но и другие продавцы рынка). Пушистое сокровище вернулось к любящим хозяевам целым и невредимым, было расцеловано хозяевами прямо в нос, всячески обласкано.