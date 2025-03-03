Одна жертва и один пострадавший: частный дом вспыхнул в Приморье

Posted 3 марта, 03:16
Published 3 марта, 03:16
Modified 3 марта, 03:18
Updated 3 марта, 03:18
В Артем пожар унес жизнь пожилой женщины, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
На проезде Пугачева в частном секторе загорелся жилой дом. Пламя уничтожило 200 квадратных метров и погубило 74-летнюю пенсионерку. Более того, в результате инцидента пострадал 53-летний мужчина.
«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что природный пал уничтожает растительность Приморского края из-за аномально теплой зимы.