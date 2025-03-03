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Posted 3 марта, 03:16

Published 3 марта, 03:16

Modified 3 марта, 03:18

Updated 3 марта, 03:18

Страшный пожар унес жизнь женщины в Приморском крае

Одна жертва и один пострадавший: частный дом вспыхнул в Приморье

3 марта 2025, 03:16
Фото: Изображение Midjourney.

Страшный пожар унес жизнь женщины в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Огненное происшествие стало роковым для жительницы Приморья. Еще один человек чудом остался жив.

В Артем пожар унес жизнь пожилой женщины, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

На проезде Пугачева в частном секторе загорелся жилой дом. Пламя уничтожило 200 квадратных метров и погубило 74-летнюю пенсионерку. Более того, в результате инцидента пострадал 53-летний мужчина.

«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что природный пал уничтожает растительность Приморского края из-за аномально теплой зимы.

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#Новости#Общество#Пожар#Владивосток#МЧС России#Приморский край#Артем#Происшествия
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