Окунуться в ночи — только всей семьей: необычные моржи обнаружены в Приморье — видео

Posted 3 марта, 07:37
Published 3 марта, 07:37
Modified 3 марта, 07:39
Updated 3 марта, 07:39
На видео, которое удалось снять сотруднику национального парка «Земля леопарда» Петру Сонину, дружное семейство выдр изящно продефилировало к полынье в реке, без всяких сомнений нырнуло в ледяную воду и занялось там своими делами — кто резвился, а кто и добычу искал.
Кстати, периодически выдры поглядывали в сторону фотоловшуки, словно удивляясь тому, что кто-то позволяет себе подглядывать за развлечениями респектабельных животных. Фи!
— Выдры активны в тёмное время суток, для них это хорошее время, — отметили в пресс-службе нацпарка.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как центр реабилитации диких животных воссоединил брату и сестру.