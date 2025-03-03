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Posted 3 марта, 07:37

Published 3 марта, 07:37

Modified 3 марта, 07:39

Updated 3 марта, 07:39

Купание семейства выдр зафиксировали в нацпарке в Приморском крае

Окунуться в ночи — только всей семьей: необычные моржи обнаружены в Приморье — видео

3 марта 2025, 07:37
Фото: 1MI.

Купание семейства выдр зафиксировали в нацпарке в Приморском крае

Сюжет
Животные
Ночные купания в проруби не только моржам по силам. В Приморском крае дружное семейство доказало, что окунуться в ледяную воду — это объединяет.

На видео, которое удалось снять сотруднику национального парка «Земля леопарда» Петру Сонину, дружное семейство выдр изящно продефилировало к полынье в реке, без всяких сомнений нырнуло в ледяную воду и занялось там своими делами — кто резвился, а кто и добычу искал.

Видео: @amurleo_land.

Кстати, периодически выдры поглядывали в сторону фотоловшуки, словно удивляясь тому, что кто-то позволяет себе подглядывать за развлечениями респектабельных животных. Фи!

— Выдры активны в тёмное время суток, для них это хорошее время, — отметили в пресс-службе нацпарка.

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#Новости#Видео#Животные#Приморский край#Живая природа#Приморье
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