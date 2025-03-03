Окунуться в ночи — только всей семьей: необычные моржи обнаружены в Приморье — видео

На видео, которое удалось снять сотруднику национального парка «Земля леопарда» Петру Сонину, дружное семейство выдр изящно продефилировало к полынье в реке, без всяких сомнений нырнуло в ледяную воду и занялось там своими делами — кто резвился, а кто и добычу искал.