Пенсии, отгулы и самозапрет на кредиты: что изменилось с 1 марта 2025 в Приморье

Конец зимы и начало весны 2025 года стали для многих россиян, в том числе и жителей Приморья, временем перемен. Ожидания от новых законов и правил были смешанными: кто-то надеялся на улучшение своего материального положения, кто-то опасался новых сложностей. Редакция внимательно изучила ключевые изменения, чтобы понять, как они повлияли на жизнь приморцев.