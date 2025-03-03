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Posted 3 марта, 05:53

Published 3 марта, 05:53

Modified 3 марта, 05:53

Updated 3 марта, 05:53

Пенсии, отгулы и самозапрет на кредиты: что изменилось с 1 марта 2025 в Приморье

Пенсии, отгулы и самозапрет на кредиты: что изменилось с 1 марта 2025 в Приморье

3 марта 2025, 05:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
С 1 марта 2025 года жизнь жителей Приморского края претерпела ряд значительных изменений. Федеральное законодательство внесло коррективы в социальную сферу, трудовое право, правила торговли и даже в порядок регистрации транспортных средств. Разбираемся в нововведениях в материале «Восток-Медиа».

Конец зимы и начало весны 2025 года стали для многих россиян, в том числе и жителей Приморья, временем перемен. Ожидания от новых законов и правил были смешанными: кто-то надеялся на улучшение своего материального положения, кто-то опасался новых сложностей. Редакция внимательно изучила ключевые изменения, чтобы понять, как они повлияли на жизнь приморцев.

Пенсии и социальные выплаты: индексация и новые возможности

Одним из самых ожидаемых изменений стала индексация пенсий для военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых структур. Выплаты были увеличены на 9,5% — уровень инфляции за 2024 год. Индексация проведена задним числом — с 1 января, а доплату за январь и февраль пенсионеры получили вместе с мартовской пенсией.

«Индексация пенсий — это важная мера социальной поддержки, которая позволяет компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность пенсионеров», — отметил представитель краевого отделения Пенсионного фонда РФ.

Кроме того, с 1 марта удвоилась фиксированная выплата для граждан, достигших 80-летнего возраста, и инвалидов I группы. Возросло также пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности ИП.

Запрет на продажу энергетиков, терминалы на рынках, защита товаров от подделок

Изменения коснулись и сферы торговли. С 1 марта вступил в силу запрет на продажу несовершеннолетним энергетических напитков и зажигалок.

«Это решение направлено на защиту здоровья наших детей. Энергетики могут нанести серьезный вред растущему организму, а зажигалки нередко используются подростками в деструктивных целях», — подчеркнул депутат Законодательного Собрания Приморского края.

На рынках Приморья также произошли изменения: теперь там обязательно использование кассовых аппаратов. Исключение составляют лишь некоторые категории предпринимателей.

Значительно расширился перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке системой «Честный знак». Детская одежда, купальники, нижнее бельё, соки, консервы — все эти товары получили специальные QR-коды, подтверждающие их подлинность и качество.

Трудовые отношения: оплата наставничества и четкие правила для отгулов

Вступили в силу изменения в трудовом законодательстве. Теперь работодатель обязан оплачивать наставничество — обучение новичков профессии.

«Ранее наставничество часто осуществлялось на общественных началах, что было несправедливо по отношению к опытным сотрудникам. Теперь их труд будет оплачиваться», — пояснил представитель краевой инспекции труда.

В новой редакции Трудового кодекса РФ устранён правовой пробел, касающийся сроков предоставления отгулов. Теперь отгул должен быть предоставлен в течение года.

Безопасность граждан: защита от мошенников и новые правила для автомобилистов

Одним из самых важных нововведений стала возможность введения самозапрета на получение кредитов во всех банках и микрофинансовых организациях. Оформить такой запрет можно бесплатно на портале госуслуг.

«Это эффективный способ защиты от кредитных мошенников, которые обманным путем оформляют кредиты на имя граждан без их ведома», — отметил представитель краевого управления МВД.

Изменения коснулись и правил регистрации автомобилей. Теперь можно снять машину с учёта сразу после покупки, не дожидаясь окончания десятидневного срока, при условии, что договор купли-продажи заключён на портале госуслуг или заверен у нотариуса.

Электровелосипеды под присмотром: в Приморье вступил в силу новый ГОСТ

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу новый государственный стандарт ГОСТ Р 71894-2024, устанавливающий обязательные требования к электрическим велосипедам. Новый стандарт предусматривает обязательное наличие системы ограничения скорости и спутниковой навигации (GPS).

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