vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 00:54

Published 3 марта, 00:54

Modified 3 марта, 00:56

Updated 3 марта, 00:56

Реальный срок получит в Приморском крае водитель, убивший ребёнка

Плита пробила лобовое: беспечность водителя тягача убила малышку в Приморье

3 марта 2025, 00:54
Фото: 1MI.

Реальный срок получит в Приморском крае водитель, убивший ребёнка

Сюжет
Прокуратура
Незакреплённый груз — огромную древесно-стружечную плиту — вёз в грузовике беспечный водитель. На трассе «Уссури» плита вылетела из кузова и пробила лобовое стекло встречного автомобиля «Мерседес». В результате погибла находившая в легковушке трёхлетняя девочка.

Это случилось в 2018 году. А на днях прокуратура Приморского края добилась вынесения справедливого наказания виновнику происшествия.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: когда дело рассматривалось в суде, представители надзорного ведомства с самого начала настаивали на вынесении приговора в виде реального лишения свободы, но суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Разумеется, решение суда было обжаловано и в суде апелляционной инстанции прокуратура Приморского края добилась справедливого наказания.

— Позиция государственного обвинителя о несправедливости наказания поддержана в суде апелляционной инстанции потерпевшим — отцом погибшего ребенка. Приморский краевой суд согласился с доводами прокурора и постановил осужденному отбывать наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии поселении, — отметили в пресс-службе ведомства.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как прокуратура вмешалась в нелегальный бизнес.

Сделал миллионы на нелегальном бизнесе: раскрыта крупная кража ресурсов в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Прокуратура#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика