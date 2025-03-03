Плита пробила лобовое: беспечность водителя тягача убила малышку в Приморье

Posted 3 марта, 00:54
Published 3 марта, 00:54
Modified 3 марта, 00:56
Updated 3 марта, 00:56
Это случилось в 2018 году. А на днях прокуратура Приморского края добилась вынесения справедливого наказания виновнику происшествия.
В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: когда дело рассматривалось в суде, представители надзорного ведомства с самого начала настаивали на вынесении приговора в виде реального лишения свободы, но суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.
Разумеется, решение суда было обжаловано и в суде апелляционной инстанции прокуратура Приморского края добилась справедливого наказания.
— Позиция государственного обвинителя о несправедливости наказания поддержана в суде апелляционной инстанции потерпевшим — отцом погибшего ребенка. Приморский краевой суд согласился с доводами прокурора и постановил осужденному отбывать наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии поселении, — отметили в пресс-службе ведомства.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как прокуратура вмешалась в нелегальный бизнес.