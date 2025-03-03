Плита пробила лобовое: беспечность водителя тягача убила малышку в Приморье

В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: когда дело рассматривалось в суде, представители надзорного ведомства с самого начала настаивали на вынесении приговора в виде реального лишения свободы, но суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.