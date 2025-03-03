Приморцы в шоке: Юра Борисов не взял «Оскар», а Калкин — да

Posted 3 марта, 08:56
Published 3 марта, 08:56
Modified 3 марта, 08:56
Updated 3 марта, 08:56
Приморцы бурно обсуждают итоги прошедшей церемонии вручения премии «Оскар», где российский актёр Юрий Борисов не получил заветную статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора».
«Конечно, немного обидно, что Юра не взял „Оскар“, — поделилась своими мыслями жительница Владивостока, Светлана. — Я считаю, что он очень талантливый актёр, и его работа в „Аноре“ была действительно выдающейся. Но и Калкин молодец, заслуженно победил».
Многие приморцы отмечают, что номинация Борисова на «Оскар» — уже большое достижение для российского кинематографа.
«Сам факт того, что наш актёр был номинирован на такую престижную премию, говорит о многом, — считает Игорь из Находки. — Это значит, что российское кино становится всё более заметным на мировой арене».
Однако есть и те, кто скептически относится к перспективам российских актёров в Голливуде.
«Понятно, что сейчас политическая ситуация влияет на всё, — говорит житель Уссурийска, Алексей. — Возможно, это тоже сыграло свою роль в том, что Юра не получил „Оскар“. Хотя, конечно, это только мои догадки».
«Я был уверен, что Юра заберёт „Оскар“! Он такой талантливый! Но, видимо, судьба решила иначе», — поделился своим мнением местный киноман Сергей.
Всего на золотую статуэтку претендовали пять актёров: Юра Борисов, Киран Калкин, Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). Однако именно работа родного брата звезды фильма «Один дома» впечатлила жюри больше остальных. Это первый «Оскар» в его карьере.