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Posted 3 марта, 08:56

Published 3 марта, 08:56

Modified 3 марта, 08:56

Updated 3 марта, 08:56

Приморцы в шоке: Юра Борисов не взял «Оскар», а Калкин — да

Приморцы в шоке: Юра Борисов не взял «Оскар», а Калкин — да

3 марта 2025, 08:56
Фото: 1MI.
На церемонии вручения премии «Оскар» российский актёр Юра Борисов не смог заполучить заветную статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». Награда досталась Кирану Калкину. Приморцы уже успели высказать свои мнения.

Приморцы бурно обсуждают итоги прошедшей церемонии вручения премии «Оскар», где российский актёр Юрий Борисов не получил заветную статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора».

«Конечно, немного обидно, что Юра не взял „Оскар“, — поделилась своими мыслями жительница Владивостока, Светлана. — Я считаю, что он очень талантливый актёр, и его работа в „Аноре“ была действительно выдающейся. Но и Калкин молодец, заслуженно победил».

Многие приморцы отмечают, что номинация Борисова на «Оскар» — уже большое достижение для российского кинематографа.

«Сам факт того, что наш актёр был номинирован на такую престижную премию, говорит о многом, — считает Игорь из Находки. — Это значит, что российское кино становится всё более заметным на мировой арене».

Однако есть и те, кто скептически относится к перспективам российских актёров в Голливуде.

«Понятно, что сейчас политическая ситуация влияет на всё, — говорит житель Уссурийска, Алексей. — Возможно, это тоже сыграло свою роль в том, что Юра не получил „Оскар“. Хотя, конечно, это только мои догадки».
«Я был уверен, что Юра заберёт „Оскар“! Он такой талантливый! Но, видимо, судьба решила иначе», — поделился своим мнением местный киноман Сергей.

Всего на золотую статуэтку претендовали пять актёров: Юра Борисов, Киран Калкин, Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). Однако именно работа родного брата звезды фильма «Один дома» впечатлила жюри больше остальных. Это первый «Оскар» в его карьере.

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#Общество#Владивосток#Кинематограф#Приморский край#Приморцы#Голливуд
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