Разбила лобовуху голыми руками: «лютый» замес с автоледи случился в Приморье — видео

На кадрах видно, как легковушка пытается вывернуть в полосу, а «микрик», вроде как, пропускает машину. Но владелице кроссовера, судя по всему, не хватало обзора, чтобы вывернуть на дорогу. В какой-то момент рулевая «китайца» вышла из авто, открыла дверь Ravon и кинулась с кулаками на оппонентку, сообщается в новых медиа.