Разбила лобовуху голыми руками: «лютый» замес с автоледи случился в Приморье — видео

Posted 3 марта, 05:21
Published 3 марта, 05:21
Modified 3 марта, 05:23
Updated 3 марта, 05:23
Вторая Речка — это то место, где катастрофически не хватает парковочных мест. Так думают многие владивостокцы, а видео, сделанное на Русской тому подтверждение.
Автомобилистка на Chery планировала спокойно задним ходом покинуть парковку и поехать по своим делам, но что-то пошло не так из-за непредвиденной преграды в виде микроавтобуса, который остановился пропустить даму.
На кадрах видно, как легковушка пытается вывернуть в полосу, а «микрик», вроде как, пропускает машину. Но владелице кроссовера, судя по всему, не хватало обзора, чтобы вывернуть на дорогу. В какой-то момент рулевая «китайца» вышла из авто, открыла дверь Ravon и кинулась с кулаками на оппонентку, сообщается в новых медиа.
Более того, пострадавшая утверждает, что обидчица успела разбить лобовое стекло.
К слову, в соцсетях поддержали как потерпевшую, так и вторую сторону конфликта.
«Обзор закрыл, прижался. Ну кто так делает?» — возмущаются подписчики.