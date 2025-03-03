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Posted 3 марта, 05:21

Published 3 марта, 05:21

Modified 3 марта, 05:23

Updated 3 марта, 05:23

Автомобилистка разбила лобовое стекло в ходе разборок на стоянке во Владивостоке

Разбила лобовуху голыми руками: «лютый» замес с автоледи случился в Приморье — видео

3 марта 2025, 05:21
Фото: 1MI.

Автомобилистка разбила лобовое стекло в ходе разборок на стоянке во Владивостоке

Сюжет
Соцсети
Во Владивостоке одна дама выезжала, другая благородно ее пропускала. Однако что-то пошло не так. Дичайшие подробности в материале.

Вторая Речка — это то место, где катастрофически не хватает парковочных мест. Так думают многие владивостокцы, а видео, сделанное на Русской тому подтверждение.

Автомобилистка на Chery планировала спокойно задним ходом покинуть парковку и поехать по своим делам, но что-то пошло не так из-за непредвиденной преграды в виде микроавтобуса, который остановился пропустить даму.

На кадрах видно, как легковушка пытается вывернуть в полосу, а «микрик», вроде как, пропускает машину. Но владелице кроссовера, судя по всему, не хватало обзора, чтобы вывернуть на дорогу. В какой-то момент рулевая «китайца» вышла из авто, открыла дверь Ravon и кинулась с кулаками на оппонентку, сообщается в новых медиа.

Видео: bam100_vl.

Более того, пострадавшая утверждает, что обидчица успела разбить лобовое стекло.

К слову, в соцсетях поддержали как потерпевшую, так и вторую сторону конфликта.

«Обзор закрыл, прижался. Ну кто так делает?» — возмущаются подписчики.
Фото: bam100_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилистки делили стоянку во Владивостоке.

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#Новости#Видео#Владивосток#Соцсети#Конфликт#Микроавтобус#Приморский край#Парковка#Происшествия#Лобовое стекло
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