Солнечно, но морозно: когда оттепель вернется в продрогшее Приморье?

Сегодня, 3 марта, изменений в погоде не предвидится, сообщает «Примгидромет». Максимальные температуры составят -2 — -10 °С. Однако во вторник, 4 марта, ложбина холода устремится к востоку, в регионе станет теплее на 1 — 5 градусов. В южных районах столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.