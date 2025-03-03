Солнечно, но морозно: когда оттепель вернется в продрогшее Приморье?

Posted 3 марта, 01:35
Published 3 марта, 01:35
Modified 3 марта, 01:37
Updated 3 марта, 01:37
Сегодня, 3 марта, изменений в погоде не предвидится, сообщает «Примгидромет». Максимальные температуры составят -2 — -10 °С. Однако во вторник, 4 марта, ложбина холода устремится к востоку, в регионе станет теплее на 1 — 5 градусов. В южных районах столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.
Во Владивостоке понедельник солнечный, но весьма прохладный — -4 — 6 °С. Северо-западный ветер задует в дальневосточной столице. Во вторник ясное небо и отсутствие ветра спровоцирует потепление до нуля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как майские цветы порадовали жителей Приморского края.