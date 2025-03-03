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Posted 3 марта, 01:35

Published 3 марта, 01:35

Modified 3 марта, 01:37

Updated 3 марта, 01:37

Волна холода сменится запахом весны в Приморском крае

Солнечно, но морозно: когда оттепель вернется в продрогшее Приморье?

3 марта 2025, 01:35
Фото: vostokmedia.com.

Волна холода сменится запахом весны в Приморском крае

Сюжет
Погода
Начало марта оказалось не радужным в Приморском крае. Суровые морозы сменили февральскую жару. Когда весеннее тепло вернется в регион? — Узнаете в материале.

Сегодня, 3 марта, изменений в погоде не предвидится, сообщает «Примгидромет». Максимальные температуры составят -2 — -10 °С. Однако во вторник, 4 марта, ложбина холода устремится к востоку, в регионе станет теплее на 1 — 5 градусов. В южных районах столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.

Во Владивостоке понедельник солнечный, но весьма прохладный — -4 — 6 °С. Северо-западный ветер задует в дальневосточной столице. Во вторник ясное небо и отсутствие ветра спровоцирует потепление до нуля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как майские цветы порадовали жителей Приморского края.

Будто в мае: такого раньше не было — цветы распустились в начале марта в Приморье
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