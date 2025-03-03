Тигренок-хулиган: кто держит в страхе село Линевичи в Приморском крае — видео

Posted 2 марта, 23:55
Published 2 марта, 23:55
Modified 2 марта, 23:57
Updated 2 марта, 23:57
На записи видно, что полосатый хищник пытался задавить ещё одну собаку, но не смог преодолеть забор.
В АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: судя по видео, в селе хулиганит не взрослый зверь, а тигрёнок второго года жизни. И подчеркнули: в этом возрасте малыш должен находиться при матери.
— Специалисты выясняют, где мать хищника, но работу осложняет полное отсутствие снежного покрова, — отметили в центре. — Если матери нет, то тогда животное надо отлавливать. Если выяснится, что мать-тигрица на месте, но будут рецидивы с нападением на собак или скот, также будет необходим отлов.
Кроме того, в центре «Амурский тигр» подчеркнули: село Линевичи под Уссурийском — это по сути отдельные хутора, разбросанные по лесу. В населённом пункте много бездомных собак и они, скорее всего, стали одной из причин выхода хищника к людям.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в районе посёлка Тихий был отловлен краснокнижный зверь