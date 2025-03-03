Тигренок-хулиган: кто держит в страхе село Линевичи в Приморском крае — видео

Кроме того, в центре «Амурский тигр» подчеркнули: село Линевичи под Уссурийском — это по сути отдельные хутора, разбросанные по лесу. В населённом пункте много бездомных собак и они, скорее всего, стали одной из причин выхода хищника к людям.