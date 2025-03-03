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Posted 2 марта, 23:55

Published 2 марта, 23:55

Modified 2 марта, 23:57

Updated 2 марта, 23:57

Тигр регулярно выходит к селу Линевичи в Приморском крае

Тигренок-хулиган: кто держит в страхе село Линевичи в Приморском крае — видео

2 марта 2025, 23:55
Фото: Изображение Midjourney.

Тигр регулярно выходит к селу Линевичи в Приморском крае

Сюжет
Тигр
В селе Линевичи Приморского края тигр утащил уже двух собак, а несколькими неделями ранее напал на тёлку. Запечатлели хулигана и камеры видеонаблюдения.

На записи видно, что полосатый хищник пытался задавить ещё одну собаку, но не смог преодолеть забор.

Видео: @amurtigercenter.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: судя по видео, в селе хулиганит не взрослый зверь, а тигрёнок второго года жизни. И подчеркнули: в этом возрасте малыш должен находиться при матери.

— Специалисты выясняют, где мать хищника, но работу осложняет полное отсутствие снежного покрова, — отметили в центре. — Если матери нет, то тогда животное надо отлавливать. Если выяснится, что мать-тигрица на месте, но будут рецидивы с нападением на собак или скот, также будет необходим отлов.
Видео: @amurtigercenter.

Кроме того, в центре «Амурский тигр» подчеркнули: село Линевичи под Уссурийском — это по сути отдельные хутора, разбросанные по лесу. В населённом пункте много бездомных собак и они, скорее всего, стали одной из причин выхода хищника к людям.

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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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