«В Золотой фонд, и точка»: сокровища Приморья официально стали достоянием страны

Posted 3 марта, 01:44
Published 3 марта, 01:44
Modified 3 марта, 01:46
Updated 3 марта, 01:46
В Приморском отделении Союза театральных деятелей России сообщили: завершен отбор спектаклей в «Золотой фонд театральных постановок России».
Это крупнейший театральный проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Его главная идея — создание «золотого фонда» из спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны и формирующих ее общий культурный код.
Все театры страны представляли свои лучшие постановки для отбора в проект. Компетентное жюри сначала составило «шорт-лист», куда вошли четыре спектакля, созданные в театрах Приморского края, а затем вынесло окончательный вердикт, назвав сотню самых-самых, тех, что достойны называться — без всяких кавычек — золотым фондом!
В итоговую сотню лучших из лучших вошли два спектакля из Приморского края — «Поминальная молитва» (12+) Приморского академического театра имени Горького (режиссёр Ефим Звеняцкий) и «1000 и одна ночь» (16+) Приморской сцены Мариинского театра (хореограф-постановщик — Эльдар Алиев).
Напомним, в этом году «Поминальной молитве» — знаковой для театра имени Горького постановке — исполнится 25 лет! Через этот спектакль прошли все поколения артистов театра, причем начиная со студентов театрального факультета ДВГИИ, которые участвуют в массовых сценах. 25 лет роль молочника Тевье исполняет народный артист России Владимир Сергияков. Каждый раз постановка собирает аншлаги.
«1000 и одна ночь» — уникальный балет, поставленный Эльдаром Алиевым пять лет назад. Основанный на арабских сказках, он привёл в восторг не только приморского зрителя, но и искушенную публику Санкт-Петербурга, Москвы и нескольких стран Ближнего Востока — Омана и Катара.
— Эти спектакли войдут в информационную кампанию празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации и получат широкое освещение на площадках медиапартнеров, а также будут отмечены памятными сертификатами. СТД РФ создаст коллекцию телеверсий этих постановок, а оператор «Триколор» покажет их на канале собственного производства «Большой эфир», — рассказали в Приморском отделении СТД России.
Поздравляем Приморский академический театр имени Горького и Приморскую сцену Мариинского театра!
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