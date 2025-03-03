vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 01:44

Published 3 марта, 01:44

Modified 3 марта, 01:46

Updated 3 марта, 01:46

Два спектакля из Приморского края вошли в Золотой фонд театральных постановок

«В Золотой фонд, и точка»: сокровища Приморья официально стали достоянием страны

3 марта 2025, 01:44
Фото: gorkytheater.ru.

Два спектакля из Приморского края вошли в Золотой фонд театральных постановок

Сюжет
Спектакль
«Золотой фонд театральных постановок России» — это всего 100 спектаклей. И два из них — из Приморского края: «Поминальная молитва» (12+) Приморского академического театра имени Горького и «1000 и одна ночь» (16+) Приморской сцены Мариинского театра.

В Приморском отделении Союза театральных деятелей России сообщили: завершен отбор спектаклей в «Золотой фонд театральных постановок России».

Это крупнейший театральный проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Его главная идея — создание «золотого фонда» из спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны и формирующих ее общий культурный код.

Все театры страны представляли свои лучшие постановки для отбора в проект. Компетентное жюри сначала составило «шорт-лист», куда вошли четыре спектакля, созданные в театрах Приморского края, а затем вынесло окончательный вердикт, назвав сотню самых-самых, тех, что достойны называться — без всяких кавычек — золотым фондом!

В итоговую сотню лучших из лучших вошли два спектакля из Приморского края — «Поминальная молитва» (12+) Приморского академического театра имени Горького (режиссёр Ефим Звеняцкий) и «1000 и одна ночь» (16+) Приморской сцены Мариинского театра (хореограф-постановщик — Эльдар Алиев).

Напомним, в этом году «Поминальной молитве» — знаковой для театра имени Горького постановке — исполнится 25 лет! Через этот спектакль прошли все поколения артистов театра, причем начиная со студентов театрального факультета ДВГИИ, которые участвуют в массовых сценах. 25 лет роль молочника Тевье исполняет народный артист России Владимир Сергияков. Каждый раз постановка собирает аншлаги.

«1000 и одна ночь» — уникальный балет, поставленный Эльдаром Алиевым пять лет назад. Основанный на арабских сказках, он привёл в восторг не только приморского зрителя, но и искушенную публику Санкт-Петербурга, Москвы и нескольких стран Ближнего Востока — Омана и Катара.

— Эти спектакли войдут в информационную кампанию празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации и получат широкое освещение на площадках медиапартнеров, а также будут отмечены памятными сертификатами. СТД РФ создаст коллекцию телеверсий этих постановок, а оператор «Триколор» покажет их на канале собственного производства «Большой эфир», — рассказали в Приморском отделении СТД России.

Поздравляем Приморский академический театр имени Горького и Приморскую сцену Мариинского театра!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какой театр Приморья расскажет зрителям историю о смене пола.

Пол сменил ради любви: необычная история случилась во Владивостоке
Узнать подробнее
#Новости#Культура#Владивосток#Спектакль#Приморский краевой академический театр имени Горького#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика