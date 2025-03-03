«В Золотой фонд, и точка»: сокровища Приморья официально стали достоянием страны

Напомним, в этом году «Поминальной молитве» — знаковой для театра имени Горького постановке — исполнится 25 лет! Через этот спектакль прошли все поколения артистов театра, причем начиная со студентов театрального факультета ДВГИИ, которые участвуют в массовых сценах. 25 лет роль молочника Тевье исполняет народный артист России Владимир Сергияков. Каждый раз постановка собирает аншлаги.