Важное назначение: новое министерство появилось в Приморском крае

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: займётся новое ведомство международным, внешнеэкономическим и приграничным сотрудничеством, будет проводить в крае всевозможные международные мероприятия, а также продвигать за рубежом — на мировые рынки, не больше и не меньше, российские товары и услуги интеллектуальной собственности.