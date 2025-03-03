Важное назначение: новое министерство появилось в Приморском крае

Posted 3 марта, 04:48
Published 3 марта, 04:48
Modified 3 марта, 04:50
Updated 3 марта, 04:50
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: займётся новое ведомство международным, внешнеэкономическим и приграничным сотрудничеством, будет проводить в крае всевозможные международные мероприятия, а также продвигать за рубежом — на мировые рынки, не больше и не меньше, российские товары и услуги интеллектуальной собственности.
Новый министр — наш земляк, для человека на госслужбе, можно сказать, ещё молод — родился в 1978 году в Спасске-Дальнем. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Международные отношения», трудился в администрации Владивостока, в бизнес-структурах и торговом представительстве РФ в КНР.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как международное сотрудничество развивает администрация Владивостока.