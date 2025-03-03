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Posted 3 марта, 04:48

Published 3 марта, 04:48

Modified 3 марта, 04:50

Updated 3 марта, 04:50

Министерство международных и внешнеэкономических связей создано в Приморье

Важное назначение: новое министерство появилось в Приморском крае

3 марта 2025, 04:48
Фото: vostokmedia.com.

Министерство международных и внешнеэкономических связей создано в Приморье

Сюжет
Правительство Приморского края
В правительстве Приморского края создано министерство международных и внешнеэкономических связей. Его возглавил Константин Сидоренко.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: займётся новое ведомство международным, внешнеэкономическим и приграничным сотрудничеством, будет проводить в крае всевозможные международные мероприятия, а также продвигать за рубежом — на мировые рынки, не больше и не меньше, российские товары и услуги интеллектуальной собственности.

Константин Сидоренко
Константин Сидоренко. Фото: @primorskyru

Новый министр — наш земляк, для человека на госслужбе, можно сказать, ещё молод — родился в 1978 году в Спасске-Дальнем. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Международные отношения», трудился в администрации Владивостока, в бизнес-структурах и торговом представительстве РФ в КНР.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как международное сотрудничество развивает администрация Владивостока.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#Правительство Приморского края#Приморье
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