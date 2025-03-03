Вдвоем и тиграм веселее: брата с сестрой не стали разлучать в Приморском крае — видео

Posted 3 марта, 02:49
Published 3 марта, 02:49
Modified 3 марта, 02:51
Updated 3 марта, 02:51
В АНО «Центр „Амурский тигр“ отметили: решение поселить двух молодых животных в один вольер было принято не спонтанно, а вполне осознанно. По многим признакам, эти животные — брат и сестра.
Самца — полосатого хулигана — отловили 18 декабря 2024 года в окрестностях села Эбергард Дальнереческого района. Амба более двух недель приходил в село трапезничать — закусить собакой-другой, не боялся даже автомобилей. Животное было отловлено — и когда обнаружилось, что это еще молодой тигр, было принято решение оставить его на реабилитацию в центре в Алексеевке.
Тигрица была поймана 16 февраля на окраине Дальнереченска. Сотрудники охотнадзора изначально предполагали, что она может быть из одного помёта с хулиганом, резвившемся в Эбергарде. Поскольку и тигрица тоже совсем недавно перестала быть тигренком, ее оставили «докармливаться» и набираться ума-разума в центре реабилитации.
В итоге животные оказались в одном вольере. Не чужие, чай.
— Следует отметить, что хищники, оказавшись вместе в одном вольере, сразу нашли общий язык, — подчеркнули в центре «Амурский тигр».
Собственно, это хорошо видно и на видео. Полосатики ведут себя по-семейному.
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