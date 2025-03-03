Вдвоем и тиграм веселее: брата с сестрой не стали разлучать в Приморском крае — видео

Самца — полосатого хулигана — отловили 18 декабря 2024 года в окрестностях села Эбергард Дальнереческого района. Амба более двух недель приходил в село трапезничать — закусить собакой-другой, не боялся даже автомобилей. Животное было отловлено — и когда обнаружилось, что это еще молодой тигр, было принято решение оставить его на реабилитацию в центре в Алексеевке.