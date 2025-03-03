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Posted 3 марта, 02:49

Published 3 марта, 02:49

Modified 3 марта, 02:51

Updated 3 марта, 02:51

Двух тигров-родственников поселили в одном вольере в Приморском крае

Вдвоем и тиграм веселее: брата с сестрой не стали разлучать в Приморском крае — видео

3 марта 2025, 02:49
Фото: Изображение Midjourney.

Двух тигров-родственников поселили в одном вольере в Приморском крае

Сюжет
Тигр
В одном вольере в центре реабилитации диких животных в селе Алексеевка отныне живут тигр и тигрица. Брат и сестра.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ отметили: решение поселить двух молодых животных в один вольер было принято не спонтанно, а вполне осознанно. По многим признакам, эти животные — брат и сестра.

Самца — полосатого хулигана — отловили 18 декабря 2024 года в окрестностях села Эбергард Дальнереческого района. Амба более двух недель приходил в село трапезничать — закусить собакой-другой, не боялся даже автомобилей. Животное было отловлено — и когда обнаружилось, что это еще молодой тигр, было принято решение оставить его на реабилитацию в центре в Алексеевке.

Тигрица была поймана 16 февраля на окраине Дальнереченска. Сотрудники охотнадзора изначально предполагали, что она может быть из одного помёта с хулиганом, резвившемся в Эбергарде. Поскольку и тигрица тоже совсем недавно перестала быть тигренком, ее оставили «докармливаться» и набираться ума-разума в центре реабилитации.

В итоге животные оказались в одном вольере. Не чужие, чай.

Видео: @amurtigercenter.
— Следует отметить, что хищники, оказавшись вместе в одном вольере, сразу нашли общий язык, — подчеркнули в центре «Амурский тигр».

Собственно, это хорошо видно и на видео. Полосатики ведут себя по-семейному.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кто шалит в селе Линевичи и что ему за это будет.

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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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