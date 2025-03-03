Весна? Не, не слышал — морозы ниже -32°С и снегопад обрушатся на Приморье

Начало недели будет жутко холодным. Минимальные температуры упадут до -32 °С. Дневные температуры в понедельник будут колебаться от -4 до -11 °С, во вторник станет теплее на 2 — 6 градусов, чем накануне, сообщает «Примгидромет».