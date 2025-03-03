Весна? Не, не слышал — морозы ниже -32°С и снегопад обрушатся на Приморье

Posted 3 марта, 02:08
Published 3 марта, 02:08
Modified 3 марта, 02:10
Updated 3 марта, 02:10
Начало недели будет жутко холодным. Минимальные температуры упадут до -32 °С. Дневные температуры в понедельник будут колебаться от -4 до -11 °С, во вторник станет теплее на 2 — 6 градусов, чем накануне, сообщает «Примгидромет».
В среду малоактивный атмосферный фронт спровоцирует облачность, столбики термометров продолжат подниматься вверх. Ночью — -11 — -27 °С, а днем воздух прогреется до +6 °С.
В ночь на четверг в северных районах начнется снег, остальные территории останутся без порции зимних осадков. Минимальные температуры повысятся на 1 — 5 градусов, а максимальные останутся неизменными. Только в центре понизятся до -3 °С.
Во Владивостоке осадки возможны только в середине недели. Большая часть недели пройдет без снега. Максимальные температуры тоже выдадутся переменчивыми: понедельник — -6 °С, вторник — 0 °С, среда, четверг — +3 °С, пятница — 0 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дефицит осадков и аномальная февральская жара повлияла на опасную обстановку в Приморском крае.