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Posted 3 марта, 02:08

Published 3 марта, 02:08

Modified 3 марта, 02:10

Updated 3 марта, 02:10

Циклон и резкое похолодание вернут Приморский край в февраль

Весна? Не, не слышал — морозы ниже -32°С и снегопад обрушатся на Приморье

3 марта 2025, 02:08
Фото: vostokmedia.com.

Циклон и резкое похолодание вернут Приморский край в февраль

Сюжет
Снегопад
Наступившая неделя огорчит жителей Приморья. Ведь синоптики прогнозируют не только лютейшие морозы, но и зимние осадки.

Начало недели будет жутко холодным. Минимальные температуры упадут до -32 °С. Дневные температуры в понедельник будут колебаться от -4 до -11 °С, во вторник станет теплее на 2 — 6 градусов, чем накануне, сообщает «Примгидромет».

В среду малоактивный атмосферный фронт спровоцирует облачность, столбики термометров продолжат подниматься вверх. Ночью — -11 — -27 °С, а днем воздух прогреется до +6 °С.

В ночь на четверг в северных районах начнется снег, остальные территории останутся без порции зимних осадков. Минимальные температуры повысятся на 1 — 5 градусов, а максимальные останутся неизменными. Только в центре понизятся до -3 °С.

Во Владивостоке осадки возможны только в середине недели. Большая часть недели пройдет без снега. Максимальные температуры тоже выдадутся переменчивыми: понедельник — -6 °С, вторник — 0 °С, среда, четверг — +3 °С, пятница — 0 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дефицит осадков и аномальная февральская жара повлияла на опасную обстановку в Приморском крае.

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