Весна пришла с морозами: рабочая неделя в Приморье начинается с холодов

Posted 2 марта, 23:14
Published 2 марта, 23:14
Modified 2 марта, 23:16
Updated 2 марта, 23:16
По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем царит поле повышенного атмосферного давления. А это значит — холодно и без осадков. Ветер северный сильный, плюсовых температур даже днём по краю не ожидается — до -10°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный и весьма ощутимый. Утром отправляющиеся на работу жители краевого центра ёжились на остановка — было морозно, до -12°C. Днём морозы немного отступят, но оттепели пока что столице ДФО не видать — температура воздуха -4…-6°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обманывает погода флору и фауну в Приморье.