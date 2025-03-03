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Posted 2 марта, 23:14

Published 2 марта, 23:14

Modified 2 марта, 23:16

Updated 2 марта, 23:16

Холодная погода установилась в Приморском крае в начале весны

Весна пришла с морозами: рабочая неделя в Приморье начинается с холодов

2 марта 2025, 23:14
Фото: vostokmedia.com.

Холодная погода установилась в Приморском крае в начале весны

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Погода
«Пришел марток — надевай двое порток», — в справедливости этой поговорки в очередной раз убедились жители Приморья и Владивостока. Весна отнюдь не балует приморцев теплом.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем царит поле повышенного атмосферного давления. А это значит — холодно и без осадков. Ветер северный сильный, плюсовых температур даже днём по краю не ожидается — до -10°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный и весьма ощутимый. Утром отправляющиеся на работу жители краевого центра ёжились на остановка — было морозно, до -12°C. Днём морозы немного отступят, но оттепели пока что столице ДФО не видать — температура воздуха -4…-6°C.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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