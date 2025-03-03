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Posted 3 марта, 03:36

Published 3 марта, 03:36

Modified 3 марта, 03:38

Updated 3 марта, 03:38

Вся Россия переживает о судьбе необычного кота из Владивостока

Весть разлетелась по всей России: уникального кота похитили во Владивостоке

3 марта 2025, 03:36
Фото: 1MI.

Вся Россия переживает о судьбе необычного кота из Владивостока

Сюжет
Похищение
Федеральные СМИ обратили внимание на резонансное похищение питомца во Владивостоке. Пропажа котика, непонимающего местное население, опечалила, судя по всему, многих россиян.

В дальневосточной столице произошло возмутительное происшествие, — похищение уникального кота. Работник рынка рассказал изданию РИА Новости о том, что трехлетний пушистик Чульгир пропал. Его ищут уже два дня. По словам хозяина, неизвестный приманил его любимца и увез на автомобиле.

Инцидент получил огласку по всей России. Котика вырастил китаец. А уникальность пушистика заключается в том, что, по словам владельца, животное реагирует только на китайский язык.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выяснилась истинная причина смерти Твикса, которого выбросили из поезда зимой.

Что именно произошло с котом Твиксом во время стоянки поезда?
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