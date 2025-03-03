Весть разлетелась по всей России: уникального кота похитили во Владивостоке

В дальневосточной столице произошло возмутительное происшествие, — похищение уникального кота. Работник рынка рассказал изданию РИА Новости о том, что трехлетний пушистик Чульгир пропал. Его ищут уже два дня. По словам хозяина, неизвестный приманил его любимца и увез на автомобиле.