Весть разлетелась по всей России: уникального кота похитили во Владивостоке

Posted 3 марта, 03:36
Published 3 марта, 03:36
Modified 3 марта, 03:38
Updated 3 марта, 03:38
В дальневосточной столице произошло возмутительное происшествие, — похищение уникального кота. Работник рынка рассказал изданию РИА Новости о том, что трехлетний пушистик Чульгир пропал. Его ищут уже два дня. По словам хозяина, неизвестный приманил его любимца и увез на автомобиле.
Инцидент получил огласку по всей России. Котика вырастил китаец. А уникальность пушистика заключается в том, что, по словам владельца, животное реагирует только на китайский язык.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выяснилась истинная причина смерти Твикса, которого выбросили из поезда зимой.