Включите тв или радио: важную информацию объявят в Приморье пятого марта

Posted 3 марта, 04:11
Published 3 марта, 04:11
Modified 3 марта, 04:13
Updated 3 марта, 04:13
5 марта в 10:40 в крае пройдет проверка систем экстренного оповещения. В пресс-службе регионального правительства напоминают, что именно в это время необходимо включить один из федеральных каналов или настроить нужную радиоволну: Вести ФМ, Маяк, Радио России.
Также в муниципалитетах прозвучит объявление «Внимание всем!». В тех местах, где сирены не слышны из-за удаленности, информацию будут транслировать автомобили с громкоговорителями.
«Услышав сигнал оповещения, не пугайтесь, а дождитесь разъяснения его причины. Полностью прослушав информацию, выполните все рекомендации и по возможности расскажите о произошедшем соседям — возможно, они не слышали передаваемых сведений. Если же не удалось прослушать сообщение, не выключайте радио или телевизор — информацию повторят еще раз», — отметили в администрации Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что толчки в Японском море могли «аукнуться» Приморскому краю.