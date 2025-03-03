Включите тв или радио: важную информацию объявят в Приморье пятого марта

5 марта в 10:40 в крае пройдет проверка систем экстренного оповещения. В пресс-службе регионального правительства напоминают, что именно в это время необходимо включить один из федеральных каналов или настроить нужную радиоволну: Вести ФМ, Маяк, Радио России.