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Posted 3 марта, 04:11

Published 3 марта, 04:11

Modified 3 марта, 04:13

Updated 3 марта, 04:13

Важное событие охватит весь Приморский край утром пятого марта

Включите тв или радио: важную информацию объявят в Приморье пятого марта

3 марта 2025, 04:11
Фото: vostokmedia.com.

Важное событие охватит весь Приморский край утром пятого марта

Сюжет
Безопасность
Масштабное мероприятие пройдет в Приморском крае. Жителям региона необходимо не только «поймать волну», но и выполнить все, что потребует всеобъемлющий голос.

5 марта в 10:40 в крае пройдет проверка систем экстренного оповещения. В пресс-службе регионального правительства напоминают, что именно в это время необходимо включить один из федеральных каналов или настроить нужную радиоволну: Вести ФМ, Маяк, Радио России.

Также в муниципалитетах прозвучит объявление «Внимание всем!». В тех местах, где сирены не слышны из-за удаленности, информацию будут транслировать автомобили с громкоговорителями.

«Услышав сигнал оповещения, не пугайтесь, а дождитесь разъяснения его причины. Полностью прослушав информацию, выполните все рекомендации и по возможности расскажите о произошедшем соседям — возможно, они не слышали передаваемых сведений. Если же не удалось прослушать сообщение, не выключайте радио или телевизор — информацию повторят еще раз», — отметили в администрации Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что толчки в Японском море могли «аукнуться» Приморскому краю.

В Японском море зафиксирована серия подземных толчков: Приморью грозит цунами?
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#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#Приморский край#Маяк
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