vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 05:37

Published 3 марта, 05:37

Modified 3 марта, 05:39

Updated 3 марта, 05:39

Появились подробности трагичного пожара в Приморском крае

«Внутри были дети»: обнародованы жуткие детали смертельного пожара в Приморье — видео

3 марта 2025, 05:37
Фото: prosecutor_pk.

Появились подробности трагичного пожара в Приморском крае

Сюжет
Дети
Пожар погубил женщину и изувечил мужчину в Приморье. Прокуратура поведала о не менее шокирующих подробностях ужаснейшего происшествия.

Страшный пожар унес жизнь пенсионерки в Артеме. Также в жутком инциденте пострадал мужчина. В пресс-службе прокуратуре опубликовали не менее душераздирающие детали происшествия.

Одна жертва и один пострадавший: частный дом вспыхнул в Приморье
Узнать подробнее

Оказывается, в доме находились двое детей. Они выбрались из полыхающего здания самостоятельно.

«Решается вопрос об установлении над ними временной опеки близким родственником», — отметили в ведомстве.

Также прокуратура контролирует проверку, в результате которой должны назвать причину возгорания.

Видео: prosecutor_pk.

Жители региона отреагировали на трагичный инцидент.

«Жаль деток. Скорейшего выздоровления мужчине»;
«Надеюсь, малыши воссоединятся с отцом в ближайшее время»;
«Верю, что быстро оправится. Родители чувствуют, когда нужны своим деткам».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что опасная стихия губит природу Приморского края. Масштабные природные палы беспокоят жителей региона.

«Дорогой в преисподнюю» стала трасса из-за мощнейших пожаров в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Страшная смерть: дитя войны погибла в Приморье — подробности происшествияВот это поворот: силовики повязали драчуна с «бонусом» во ВладивостокеПять человек было внутри: автобус сгорел дотла в Приморье — фото
#Новости#Видео#Дети#Пожар#Владивосток#Прокуратура#Приморский край#Артем#Мужчина#Происшествия#Пенсионерка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика