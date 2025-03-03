«Внутри были дети»: обнародованы жуткие детали смертельного пожара в Приморье — видео

Posted 3 марта, 05:37
Published 3 марта, 05:37
Modified 3 марта, 05:39
Updated 3 марта, 05:39
Страшный пожар унес жизнь пенсионерки в Артеме. Также в жутком инциденте пострадал мужчина. В пресс-службе прокуратуре опубликовали не менее душераздирающие детали происшествия.
Оказывается, в доме находились двое детей. Они выбрались из полыхающего здания самостоятельно.
«Решается вопрос об установлении над ними временной опеки близким родственником», — отметили в ведомстве.
Также прокуратура контролирует проверку, в результате которой должны назвать причину возгорания.
Жители региона отреагировали на трагичный инцидент.
«Жаль деток. Скорейшего выздоровления мужчине»;
«Надеюсь, малыши воссоединятся с отцом в ближайшее время»;
«Верю, что быстро оправится. Родители чувствуют, когда нужны своим деткам».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что опасная стихия губит природу Приморского края. Масштабные природные палы беспокоят жителей региона.