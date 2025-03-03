Вот это поворот: силовики повязали драчуна с «бонусом» во Владивостоке

Posted 3 марта, 00:12
Published 3 марта, 00:12
Modified 3 марта, 00:14
Updated 3 марта, 00:14
В дальневосточной столице на проспекте Красного знамени мужчина ударил пенсионерку и убежал, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Силовики нашли подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый житель Артема. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него сверток, предположительно, с наркотическим веществом.
Подозрительную находку отправили на экспертизу. Также судмедэксперты устанавливают степень тяжести вреда, причиненного потерпевшей.
«Решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водителя, избившего пенсионера, заключили под стражу во Владивостоке.