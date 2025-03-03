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Posted 3 марта, 00:12

Published 3 марта, 00:12

Modified 3 марта, 00:14

Updated 3 марта, 00:14

Хулиган может оказаться фигурантом уголовного дела в Приморском крае

Вот это поворот: силовики повязали драчуна с «бонусом» во Владивостоке

3 марта 2025, 00:12
Фото: 1MI.

Хулиган может оказаться фигурантом уголовного дела в Приморском крае

Сюжет
Наркотики
Мужчина избил 70-летнюю жительницу Владивостока и скрылся. Но полицейские оперативно нашли его и еще кое-что интересненькое.

В дальневосточной столице на проспекте Красного знамени мужчина ударил пенсионерку и убежал, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Силовики нашли подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый житель Артема. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него сверток, предположительно, с наркотическим веществом.

Подозрительную находку отправили на экспертизу. Также судмедэксперты устанавливают степень тяжести вреда, причиненного потерпевшей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водителя, избившего пенсионера, заключили под стражу во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Наркотики#УМВД#Приморский край#Артем#Происшествия#Пенсионерка
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