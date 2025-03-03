За пса ответишь: в Приморском крае всерьёз взялись за нерадивых хозяев

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: законом устанавливается целый ряд правил, за нарушение которых — особенно это касается содержания и выгула собак — владельцев животных будут наказывать, привлекая к административной ответственности. В документе чётко прописаны и суммы штрафов: от 1500 до 3000 рублей, при повторном нарушении — до 5000 рублей.