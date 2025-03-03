За пса ответишь: в Приморском крае всерьёз взялись за нерадивых хозяев

Posted 3 марта, 02:23
Published 3 марта, 02:23
Modified 3 марта, 02:25
Updated 3 марта, 02:25
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: законом устанавливается целый ряд правил, за нарушение которых — особенно это касается содержания и выгула собак — владельцев животных будут наказывать, привлекая к административной ответственности. В документе чётко прописаны и суммы штрафов: от 1500 до 3000 рублей, при повторном нарушении — до 5000 рублей.
— Административная ответственность предусмотрена за отсутствие регистрации собаки, а также самовыгул, нахождение животного без владельца в помещениях общего пользования, превышение допустимого количества животных в одной квартире, неприятный запах в помещении, неуборку продуктов жизнедеятельности, а также за содержание собак, которые входят в перечень потенциально опасных, — отметил Станислав Крушинский, руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье уже взялись за нерадивых хозяев собак и начали их штрафовать.