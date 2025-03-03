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Posted 3 марта, 02:23

Published 3 марта, 02:23

Modified 3 марта, 02:25

Updated 3 марта, 02:25

Закон об обращении с животными приняли в Приморском крае

За пса ответишь: в Приморском крае всерьёз взялись за нерадивых хозяев

3 марта 2025, 02:23
Фото: 1MI.

Закон об обращении с животными приняли в Приморском крае

Сюжет
Закон
В Приморском крае приняли закон, который твердо устанавливает ответственность владельцем домашних животных за тех, кого они приручили.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: законом устанавливается целый ряд правил, за нарушение которых — особенно это касается содержания и выгула собак — владельцев животных будут наказывать, привлекая к административной ответственности. В документе чётко прописаны и суммы штрафов: от 1500 до 3000 рублей, при повторном нарушении — до 5000 рублей.

— Административная ответственность предусмотрена за отсутствие регистрации собаки, а также самовыгул, нахождение животного без владельца в помещениях общего пользования, превышение допустимого количества животных в одной квартире, неприятный запах в помещении, неуборку продуктов жизнедеятельности, а также за содержание собак, которые входят в перечень потенциально опасных, — отметил Станислав Крушинский, руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье уже взялись за нерадивых хозяев собак и начали их штрафовать.

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#Новости#Общество#Владивосток#Закон#Приморский край#Приморье
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