Зачем мужчина угнал фуру с едой в Приморье: «убийственная» причина

Posted 3 марта, 02:57
Published 3 марта, 02:57
Modified 3 марта, 02:59
Updated 3 марта, 02:59
В Уссурийске на оптовой базе мужчина угнал грузовик с продуктами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Предположительно установлено, что угонщиком оказался прохожий, который сначала изучил обстановку, затем не возмутимо сел за руль чужого авто. Владелец машины был неосторожен, оставив в салоне ключи и документы.
Хозяин сообщил о пропаже грузовика в полицию. Силовики задержали угнанный транспорт на трассе «Арсеньев — Рудная Пристань».
Задержанный сознался в проступке и заявил, что решился на содеянное ради поездки к брату в Анучинский район.
Приморца привлекли к административной ответственности за езду без документов и неоплаченные своевременно штрафы. Также на него возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.