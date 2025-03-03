Зачем мужчина угнал фуру с едой в Приморье: «убийственная» причина

Приморца привлекли к административной ответственности за езду без документов и неоплаченные своевременно штрафы. Также на него возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.