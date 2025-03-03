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Posted 3 марта, 02:57

Published 3 марта, 02:57

Modified 3 марта, 02:59

Updated 3 марта, 02:59

Мужчина рассказал зачем угнал грузовик с продуктами и поразил Приморский край

Зачем мужчина угнал фуру с едой в Приморье: «убийственная» причина

3 марта 2025, 02:57
Фото: 1MI.

Мужчина рассказал зачем угнал грузовик с продуктами и поразил Приморский край

Сюжет
Уголовное дело
Приморец решил проехаться из Уссурийска в Анучинский район на чужом автомобиле. Зачем? — Причина успела поразить подписчиков новых медиа.

В Уссурийске на оптовой базе мужчина угнал грузовик с продуктами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предположительно установлено, что угонщиком оказался прохожий, который сначала изучил обстановку, затем не возмутимо сел за руль чужого авто. Владелец машины был неосторожен, оставив в салоне ключи и документы.

Хозяин сообщил о пропаже грузовика в полицию. Силовики задержали угнанный транспорт на трассе «Арсеньев — Рудная Пристань».

Задержанный сознался в проступке и заявил, что решился на содеянное ради поездки к брату в Анучинский район.

Приморца привлекли к административной ответственности за езду без документов и неоплаченные своевременно штрафы. Также на него возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Видео: prim_police.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как уроженец алтайского края угнал легковушку во Владивостоке.

Вот это поворот: шокирующие детали эффектного задержания автомобилиста в Приморье
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