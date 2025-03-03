«Заключение о загрязнении» Первой Речки во Владивостоке оказалось фейком

Posted 3 марта, 06:56
Published 3 марта, 06:56
Modified 3 марта, 06:58
Updated 3 марта, 06:58
Так, ранее не подтвердились сообщения о загрязнениях реки, связанных с деятельностью нефтебазы. Такие сообщения распространялись вместе с фотографиями бытового мусора, а специалисты тогда поясняли, что на таком уровне контроля загрязнение нефтяными отходами в черте крупного города попросту невозможно.
Однако теперь фейковые источники сообщают о существования некой проверки, указывающей на «захламление отходами» самой реки и ее прибрежной части. При этом связь с деятельностью нефтебазы якобы установлена «уже сейчас».
По данным наших источников в Дальневосточном межрегиональном управлении Росприроднадзора, действительности не соответствует и эта информация. Но еще важнее то, что никакого исследования не проводилась, а сообщения об этом являются обыкновенным фейком.
До конца не ясно, кому могут быть выгодны такие фальсификации, однако упорное раскручивание темы-фейка указывает на явных интересантов, стремящихся дестабилизировать обстановку в Приморском крае через чувствительную экологическую повестку.