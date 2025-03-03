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Posted 3 марта, 06:56

Published 3 марта, 06:56

Modified 3 марта, 06:58

Updated 3 марта, 06:58

«Заключение о загрязнении» Первой Речки во Владивостоке оказалось фейком

«Заключение о загрязнении» Первой Речки во Владивостоке оказалось фейком

3 марта 2025, 06:56
Фото: ННК.
Сюжет
Экология
Ситуация вокруг Первой Речки во Владивостоке продолжает оставаться странной — в то время, как в самом городе ситуация остается спокойной, отдельные федеральные источники продолжают вбрасывать недостоверную информацию, нацеленную, по всей видимости, на дестабилизацию обстановки.

Так, ранее не подтвердились сообщения о загрязнениях реки, связанных с деятельностью нефтебазы. Такие сообщения распространялись вместе с фотографиями бытового мусора, а специалисты тогда поясняли, что на таком уровне контроля загрязнение нефтяными отходами в черте крупного города попросту невозможно.

Однако теперь фейковые источники сообщают о существования некой проверки, указывающей на «захламление отходами» самой реки и ее прибрежной части. При этом связь с деятельностью нефтебазы якобы установлена «уже сейчас».

Фото: ННК

По данным наших источников в Дальневосточном межрегиональном управлении Росприроднадзора, действительности не соответствует и эта информация. Но еще важнее то, что никакого исследования не проводилась, а сообщения об этом являются обыкновенным фейком.

До конца не ясно, кому могут быть выгодны такие фальсификации, однако упорное раскручивание темы-фейка указывает на явных интересантов, стремящихся дестабилизировать обстановку в Приморском крае через чувствительную экологическую повестку.

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#Новости#Общество#Владивосток#Экология#Загрязнение#Росприроднадзор#Приморский край#Нефтебаза
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