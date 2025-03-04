«А сама наложит денег под корсет»: в Приморье пытались ввезти миллионы

Posted 4 марта, 04:14
Published 4 марта, 04:14
Modified 4 марта, 04:16
Updated 4 марта, 04:16
В пресс-службе Уссурийской таможни сообщили: гражданка России попыталась ввезти в страну 5,7 миллиона рублей и 100 долларов США.
Для провоза контрабандной наличности дама выбрала «оригинальный» способ — деньги были уложены в черные непрозрачные пакеты и закреплены в области живота под верхней одеждой. Словом, решила провезти «налик» на себе. Буквально.
— В результате выяснилось, что россиянка пыталась незаконно провезти через границу денежные средства на общую сумму, эквивалентную 59083 долларам 7 центам США, что является крупным размером, — отметили в пресс-службе ведомства.
Также в пресс-службе подчеркнули: нарушительница прекрасно знала о необходимости декларирования в письменном виде наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, но делать этого не стала, надеясь, что провезет деньги в обход закона.
Но таможню не проведешь, наличные были найдены и изъяты.
По факту контрабанды наличных возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РФ. Контрабандистке грозит еще и штраф — от трехкратного до десятикратного размера незаконно перемещенных денежных средств.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как один незадачливый сахалинец тоже пытался таможню обмануть.