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Posted 4 марта, 04:14

Published 4 марта, 04:14

Modified 4 марта, 04:16

Updated 4 марта, 04:16

Таможня в Приморском крае пресекла попытку незаконного ввоза миллионов рублей

«А сама наложит денег под корсет»: в Приморье пытались ввезти миллионы

4 марта 2025, 04:14
Фото: 1MI.

Таможня в Приморском крае пресекла попытку незаконного ввоза миллионов рублей

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Таможня
Сотрудники Уссурийской таможни досматривали в пункте пропуска «Пограничный» следующую из Китая туристическую группу. И обнаружили солидную контрабанду.

В пресс-службе Уссурийской таможни сообщили: гражданка России попыталась ввезти в страну 5,7 миллиона рублей и 100 долларов США.

Для провоза контрабандной наличности дама выбрала «оригинальный» способ — деньги были уложены в черные непрозрачные пакеты и закреплены в области живота под верхней одеждой. Словом, решила провезти «налик» на себе. Буквально.

— В результате выяснилось, что россиянка пыталась незаконно провезти через границу денежные средства на общую сумму, эквивалентную 59083 долларам 7 центам США, что является крупным размером, — отметили в пресс-службе ведомства.

Также в пресс-службе подчеркнули: нарушительница прекрасно знала о необходимости декларирования в письменном виде наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, но делать этого не стала, надеясь, что провезет деньги в обход закона.

Но таможню не проведешь, наличные были найдены и изъяты.

По факту контрабанды наличных возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РФ. Контрабандистке грозит еще и штраф — от трехкратного до десятикратного размера незаконно перемещенных денежных средств.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как один незадачливый сахалинец тоже пытался таможню обмануть.

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#Новости#Таможня#Уссурийск#Приморский край#Происшествия
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