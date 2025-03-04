«А сама наложит денег под корсет»: в Приморье пытались ввезти миллионы

Также в пресс-службе подчеркнули: нарушительница прекрасно знала о необходимости декларирования в письменном виде наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, но делать этого не стала, надеясь, что провезет деньги в обход закона.