АО «Восточный Порт» чествует победителей конкурса на Кубок управляющей организации

АО «Восточный Порт» продолжает движение вперед, ставя перед собой амбициозные цели и вдохновляя сотрудников на новые достижения. Победы прошлого года — это лишь старт для будущих успехов. Впереди — новые горизонты, и мы уверены, что вместе мы сможем достичь ещё больших высот.