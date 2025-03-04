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Posted 4 марта, 05:58

Published 4 марта, 05:58

Modified 4 марта, 06:00

Updated 4 марта, 06:00

АО «Восточный Порт» чествует победителей конкурса на Кубок управляющей организации

АО «Восточный Порт» чествует победителей конкурса на Кубок управляющей организации

4 марта 2025, 05:58
Фото: АО «Восточный порт».
Сюжет
Конкурс
20 февраля 2025 года в конференц-зале управления порта состоялось торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов ежегодного конкурса на Кубок управляющей организации АО «Восточный Порт».

В 2024 году, который стал юбилейным для предприятия, коллективы соревновались за звание лучших в два этапа: сначала определялись лидеры подразделений, а затем — абсолютные победители.

Экспертное жюри оценивало коллективы по ключевым показателям, включая:

— эффективность выполнения производственных планов;

— экономию операционных расходов;

— снижение себестоимости переработки грузов;

— рост производительности труда.

В 2025 году организаторы впервые вручили кубки не только за первое, но и за второе и третье места, подчеркнув вклад каждого участника.

Победители 2024 года:

1-е место — экипаж морского буксира «Александр Козицын» под руководством капитана Андрея Борисовича Литвинова;

2-е место — коллектив специализированного угольного комплекса (начальник смены Алексей Юрьевич Кайсин);

3-е место — смена универсального перегрузочного комплекса (начальник смены Владимир Евгеньевич Ратушняк).

Фото: АО «Восточный порт»

С приветственным словом выступил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Юрьевич Байбак: «Полвека достижений — это лишь начало большого пути. Ваш труд — основа наших побед. Сегодня мы чествуем тех, кто задаёт высокую планку для всей отрасли».

Итоги конкурса объявила Ольга Владимировна Каушан, начальник управления по персоналу и общим вопросам ООО «Универсальная логистика»: «Впервые мы вручаем кубки трём лучшим коллективам. Это не только признание заслуг, но и стимул для новых свершений».

Завершилась церемония исполнением гимна «Восточного Порта» и коллективной фотографией, которая сохранит память об этом событии.

АО «Восточный Порт» продолжает движение вперед, ставя перед собой амбициозные цели и вдохновляя сотрудников на новые достижения. Победы прошлого года — это лишь старт для будущих успехов. Впереди — новые горизонты, и мы уверены, что вместе мы сможем достичь ещё больших высот.

#Новости#Общество#Конкурс#Приморский край
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