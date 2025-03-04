АО «Восточный Порт» чествует победителей конкурса на Кубок управляющей организации

Posted 4 марта, 05:58
Published 4 марта, 05:58
Modified 4 марта, 06:00
Updated 4 марта, 06:00
В 2024 году, который стал юбилейным для предприятия, коллективы соревновались за звание лучших в два этапа: сначала определялись лидеры подразделений, а затем — абсолютные победители.
Экспертное жюри оценивало коллективы по ключевым показателям, включая:
— эффективность выполнения производственных планов;
— экономию операционных расходов;
— снижение себестоимости переработки грузов;
— рост производительности труда.
В 2025 году организаторы впервые вручили кубки не только за первое, но и за второе и третье места, подчеркнув вклад каждого участника.
Победители 2024 года:
1-е место — экипаж морского буксира «Александр Козицын» под руководством капитана Андрея Борисовича Литвинова;
2-е место — коллектив специализированного угольного комплекса (начальник смены Алексей Юрьевич Кайсин);
3-е место — смена универсального перегрузочного комплекса (начальник смены Владимир Евгеньевич Ратушняк).
С приветственным словом выступил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Юрьевич Байбак: «Полвека достижений — это лишь начало большого пути. Ваш труд — основа наших побед. Сегодня мы чествуем тех, кто задаёт высокую планку для всей отрасли».
Итоги конкурса объявила Ольга Владимировна Каушан, начальник управления по персоналу и общим вопросам ООО «Универсальная логистика»: «Впервые мы вручаем кубки трём лучшим коллективам. Это не только признание заслуг, но и стимул для новых свершений».
Завершилась церемония исполнением гимна «Восточного Порта» и коллективной фотографией, которая сохранит память об этом событии.
АО «Восточный Порт» продолжает движение вперед, ставя перед собой амбициозные цели и вдохновляя сотрудников на новые достижения. Победы прошлого года — это лишь старт для будущих успехов. Впереди — новые горизонты, и мы уверены, что вместе мы сможем достичь ещё больших высот.