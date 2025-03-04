Атмосферный фронт наступает— что ждёт Приморский край

В ночь на среду, 5 марта, к территориям края подойдет атмосферный фронт. Серьезных осадков не ожидается, но облачность отразится на синоптической обстановке. Минимальные температуры повысятся на 3 — 7 градусов, днем тоже станет теплее — воздух прогреется до +6 °С.