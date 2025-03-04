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Posted 4 марта, 00:45

Published 4 марта, 00:45

Modified 4 марта, 00:47

Updated 4 марта, 00:47

Тридцатиградусные морозы отступают в Приморье

Атмосферный фронт наступает— что ждёт Приморский край

4 марта 2025, 00:45
Фото: vostokmedia.com.

Тридцатиградусные морозы отступают в Приморье

Сюжет
Погода
Март начался с резкого похолодания. Но синоптики поделились радостной новостью: плюсовые температуры двинулись назад в Приморье, заручившись поддержкой атмосферного фронта.

Сегодня, 4 марта, мороз медленно, но верно сдвигается на восток. Температурный фон начинает повышаться в регионе вплоть до +3 °С, сообщает «Примгидромет».

В ночь на среду, 5 марта, к территориям края подойдет атмосферный фронт. Серьезных осадков не ожидается, но облачность отразится на синоптической обстановке. Минимальные температуры повысятся на 3 — 7 градусов, днем тоже станет теплее — воздух прогреется до +6 °С.

Во Владивостоке сегодня столбики термометров покажут 0 — -3 °С. Завтра положительная тенденция продолжится — -1 — +2 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице распустились первоцветы.

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