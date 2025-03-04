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Posted 4 марта, 07:10

Published 4 марта, 07:10

Modified 4 марта, 07:12

Updated 4 марта, 07:12

Прокуратура Владивостока разбирается, почему на улице города люди получают ожоги

Чем и как обжёг ноги житель Владивостока на улице, разберется прокуратура — видео

4 марта 2025, 07:10
Фото: @prosecutor_pk.

Прокуратура Владивостока разбирается, почему на улице города люди получают ожоги

Сюжет
Прокуратура
Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту получения ожогов мужчиной на улице Двинской в краевом центре.

В пресс-службе ведомства рассказали: 3 марта житель Владивостока, пройдя по засыпанному песком участку улицы Двинской в районе дома № 2, получил термический ожог ноги.

Прокуратура Первореченского района организовала проверку. На место выехала прокурор района Владивостока Ксения Кравченко. По требованию надзорного органа участок, засыпанный песком, был ограждён, сотрудники пожарной службы организовали работы по смыву опасных веществ.

Видео: @prosecutor_pk.
— Сейчас ведётся доследственная проверка по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, — отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. — Ее ход и результаты поставлены на контроль надзорным ведомством. Будут приняты все меры к установлению и привлечению виновных лиц к ответственности.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, о чем предупреждает прокуратура любителей пускать пал.

Прокуратура Приморья предупреждает о жестких мерах за нарушения пожарной безопасности
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#Новости#Видео#Владивосток#Прокуратура#Приморский край#Происшествия
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