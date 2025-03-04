Чем и как обжёг ноги житель Владивостока на улице, разберется прокуратура — видео

Posted 4 марта, 07:10
Published 4 марта, 07:10
Modified 4 марта, 07:12
Updated 4 марта, 07:12
В пресс-службе ведомства рассказали: 3 марта житель Владивостока, пройдя по засыпанному песком участку улицы Двинской в районе дома № 2, получил термический ожог ноги.
Прокуратура Первореченского района организовала проверку. На место выехала прокурор района Владивостока Ксения Кравченко. По требованию надзорного органа участок, засыпанный песком, был ограждён, сотрудники пожарной службы организовали работы по смыву опасных веществ.
— Сейчас ведётся доследственная проверка по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, — отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. — Ее ход и результаты поставлены на контроль надзорным ведомством. Будут приняты все меры к установлению и привлечению виновных лиц к ответственности.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, о чем предупреждает прокуратура любителей пускать пал.