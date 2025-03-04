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Posted 4 марта, 14:32

Published 4 марта, 14:32

Modified 4 марта, 14:32

Updated 4 марта, 14:32

Ефимов сообщил о планах реконструкции съездов на МКАД на востоке столицы

Ефимов сообщил о планах реконструкции съездов на МКАД на востоке столицы

4 марта 2025, 14:32
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о предстоящей реконструкции участка Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в восточной части столицы.

Строительство и ремонт МКАД проведут на участке от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой. В планах — возведение и реконструкция съездов, полос разгона и других элементов трассы в районе пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

По словам Владимира Ефимова, в рамках проекта будет построено и отремонтировано 5,5 километра дорог, включая строительство бокового проезда вдоль внешней стороны автотрассы на участке 1–3-го километра и строительно-ремонтные работы на участках съездов. В настоящее время на объекте проводятся подготовительные работы. Завершение строительства запланировано на август 2026 года. Об этом информирует www.mos.ru.

Благодаря реализации проекта улучшится транспортное сообщение в таких районах, как Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также в подмосковном городском округе Реутов.

Проект предусматривает возведение нового съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, создание въезда и выезда с МКАД на улицу Сталеваров, а также соединение и реконструкцию Косинской и Реутовской улиц. В Реутове будет обновлен съезд с МКАД на улицу Победы и организовано круговое движение транспорта на данном участке.

Согласно заявлению мэра столицы Сергея Собянина, в 2024 году в Москве появилось 100 километров новых дорог, 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

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