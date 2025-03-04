Ефимов сообщил о планах реконструкции съездов на МКАД на востоке столицы

Проект предусматривает возведение нового съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, создание въезда и выезда с МКАД на улицу Сталеваров, а также соединение и реконструкцию Косинской и Реутовской улиц. В Реутове будет обновлен съезд с МКАД на улицу Победы и организовано круговое движение транспорта на данном участке.