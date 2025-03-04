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Posted 4 марта, 04:06

Published 4 марта, 04:06

Modified 4 марта, 04:08

Updated 4 марта, 04:08

Приморцы встали на защиту животных, но не хотят их спасать?

Есть вопросы: УК в Приморье заварила окна в подвале, котам конец? — видео

4 марта 2025, 04:06
Фото: 1MI.

Приморцы встали на защиту животных, но не хотят их спасать?

Сюжет
Животные
В доме установили решетки, которые защищают от посторонних. Необходимая мера, не правда ли? Но жительница Приморья возмущена поступком «управляйки», ведь внутри остались котики. Однако подробности ситуации поразили подписчиков новых медиа.

В новых медиа появились кадры, сделанные в одном из домов Уссурийска. Местная жительница взволнована тем, как управляющая компания выполняет свою работу. По словам автора видео, сотрудники организации поставили решетки на подвальные окна, наплевав на то, что внутри остались коты.

Также женщина утверждает, что «управляйка» игнорирует заявление, пренебрегая законом о жестоком обращении с животными.

Видео: @otpodussur.

Второе видео, снятое горожанкой, вызвало немало споров среди подписчиков соцсетей. Женщина показала, что творится внутри подвала — ситуация действительно патовая. Мол, взгляните, на что закрывает глаза управляющая компания, — вместо ремонта занимается завариванием окон.

Тем не менее, внимательные комментаторы задались вопросом: почему беззащитные животные до сих пор просят помощи, если зоозащитница имеет доступ к подвалу?

Видео: @otpodussur.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке кошек замуровали заживо.

Животных заживо замуровали в подвале во Владивостоке — видео
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