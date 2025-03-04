Есть вопросы: УК в Приморье заварила окна в подвале, котам конец? — видео

Posted 4 марта, 04:06
Published 4 марта, 04:06
Modified 4 марта, 04:08
Updated 4 марта, 04:08
В новых медиа появились кадры, сделанные в одном из домов Уссурийска. Местная жительница взволнована тем, как управляющая компания выполняет свою работу. По словам автора видео, сотрудники организации поставили решетки на подвальные окна, наплевав на то, что внутри остались коты.
Также женщина утверждает, что «управляйка» игнорирует заявление, пренебрегая законом о жестоком обращении с животными.
Второе видео, снятое горожанкой, вызвало немало споров среди подписчиков соцсетей. Женщина показала, что творится внутри подвала — ситуация действительно патовая. Мол, взгляните, на что закрывает глаза управляющая компания, — вместо ремонта занимается завариванием окон.
Тем не менее, внимательные комментаторы задались вопросом: почему беззащитные животные до сих пор просят помощи, если зоозащитница имеет доступ к подвалу?