Есть вопросы: УК в Приморье заварила окна в подвале, котам конец? — видео

В новых медиа появились кадры, сделанные в одном из домов Уссурийска. Местная жительница взволнована тем, как управляющая компания выполняет свою работу. По словам автора видео, сотрудники организации поставили решетки на подвальные окна, наплевав на то, что внутри остались коты.