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Posted 3 марта, 23:20

Published 3 марта, 23:20

Modified 3 марта, 23:22

Updated 3 марта, 23:22

В Приморском крае поймали поджигателей сухой травы

И дать по рукам: поджигатели травы оживились в Приморье — мало им пожаров

3 марта 2025, 23:20
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае поймали поджигателей сухой травы

Сюжет
Пожар
Поджог сухой травы — не шалость и даже не самоуправство, а серьёзное правонарушение. Пора бы это усвоить всем «знатокам», у которых руки так и чешутся выжечь сухую траву вокруг домов или на даче. А потом причитать: да я ж не хотел, оно само получилось, что всё вспыхнуло.

В Приморском крае — в селе Новодевица — был буквально за руку схвачен гражданин, который вопреки всем запретам и здравому смыслу решил таки во что бы то ни стало выжечь сухую траву возле жилых домов.

Ну и что, что особый противопожарный режим, что строжайше запрещено, что до большой беды — страшного пожара — одно мгновение… «Всегда выжигали и будем выжигать, подумаешь», — твердят вот такие «домохозяева». И хоть кол на голове теши.

— Патрульно-контрольная группа администрации в Хорольском округе обнаружила поджигателя. Он выжигал сухую траву около жилых домов, что запрещено в особый противопожарный режим, — сообщили в пресс-службе министерства ГОЧС Приморского края. — Сотрудники полиции составили протокол за нарушение, материалы направлены в Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Местному жителю грозит крупный штраф.

Возможно, именно штраф — до 60 тысяч рублей, который теперь придётся заплатить любителю открытого огня, хоть что-то изменит в его понимании мира и заставит понять, что закон нарушать нельзя.

Также в Хорольском округе были обнаружены и дети, которые с интересом поджигали траву. Теперь представители органов власти предметно побеседуют с родителями юных экспериментаторов.

Напомним, на территории 14 муниципалитетов введён особый противопожарный режим, на территории ещё шести муниципальных образований введён режим повышенной готовности. Особый противопожарный режим (ОПР) действует в пределах территориальных границ Уссурийского городского округа, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьского, Пограничного, Партизанского, Шкотовского, Лазовского, Ольгинского, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муниципальных округов, в Партизанске и Надеждинском районе.

Также режим повышенной готовности вводится в пределах территориальных границ Владивостокского, Находкинского, Артёмовского городских округов, Михайловского, Дальнегорского и Тернейского муниципальных округов.

В период действия режима вводится запрет на посещение лесов, за несоблюдение противопожарных мер грозят крупные штрафы и уголовная ответственность.

Сообщить о пожаре очевидцы могут по телефону горячей линии региональной дежурной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(42337) 34-372, а также по единому номеру: 8 (800) 100-94-00 или 112.

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#Новости#Пожар#Приморский край#Происшествия
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