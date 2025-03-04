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Posted 4 марта, 11:15

Published 4 марта, 11:15

Modified 4 марта, 11:46

Updated 4 марта, 11:46

Картина дня в Приморье: «свинья» на 8 марта, «чужой» в животе и возвращение японцев

Картина дня в Приморье: «свинья» на 8 марта, «чужой» в животе и возвращение японцев

4 марта 2025, 11:15
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Свинья вместо подарка

Главный мартовский праздник все ближе. Жители Приморья надеются, что обстановка за окном порадует их 8 марта. Но, судя по всему, сюрприз может быть не из приятных.

Прогноз на 8 марта: какую «свинью подложат» женщинам на праздник в Приморье
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Жуткое нечто вырезали хирурги

Пожилые дамы нередко становятся «носителями» новообразований. Приморские врачи филигранно борются с тяжелыми недугами пациенток. Об удивительных историях поведали во владивостокской больнице.

«Веном» (18+) в пенсионерке: патология «слилась» с женщиной изнутри в Приморье
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Эпоха японцев возвращается

Приморцы ликуют и с нетерпением ждут новых вестей — представители «Тойоты», якобы, провели секретные переговоры с экс-представителями компании в России. Подробности в материале.

Крупнейший японский автопроизводитель вернется в Приморье? — ошеломительная новость
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