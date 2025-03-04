Кого — в лес, кого — лечиться: как сложилась судьба конфликтных тигров в Приморье

Также в минлесхозе отметили, что в 2024 году было отловлено в два раза меньше тигров, чем за три месяца прошедшей зимы. Такой прирост пойманных тигров стал следствием качественного изменения подхода к разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком.