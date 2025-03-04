Кого — в лес, кого — лечиться: как сложилась судьба конфликтных тигров в Приморье

Posted 4 марта, 07:56
Published 4 марта, 07:56
Modified 4 марта, 07:58
Updated 4 марта, 07:58
В пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края уточнили, что 11 — это именно за три зимних месяца. С начала года было поймано 10 хулиганистых полосатиков. И только за февраль — восемь.
Все тигры были тщательно осмотрены специалистами. По итогам осмотров у восьми краснокнижных хищников травм и заболеваний не обнаружено. Два тигра погибли от прижизненных ранений.
— В итоге пять хищников были выпущены в естественную среду обитания, — рассказали в пресс-службе минлесхоза. — Четыре пока содержатся в реабилитационном центре для диких животных МРОО «Тигр» в селе Алексеевка. Из них — три молодые особи, которые ещё не могут самостоятельно выживать в дикой природе, и один взрослый тигр, состояние здоровья которого пока не позволяет осуществить его выпуск. Он на некоторое время останется в центре реабилитации.
Также в минлесхозе отметили, что в 2024 году было отловлено в два раза меньше тигров, чем за три месяца прошедшей зимы. Такой прирост пойманных тигров стал следствием качественного изменения подхода к разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему двух тигров в Алексеевке поселили в один вольер.