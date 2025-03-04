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Posted 4 марта, 07:56

Published 4 марта, 07:56

Modified 4 марта, 07:58

Updated 4 марта, 07:58

11 конфликтных тигров отловили в Приморском крае за три зимних месяца

Кого — в лес, кого — лечиться: как сложилась судьба конфликтных тигров в Приморье

4 марта 2025, 07:56
Фото: Изображение Midjourney.

11 конфликтных тигров отловили в Приморском крае за три зимних месяца

Сюжет
Тигр
За три зимних месяца в Приморском крае было отловлено силами охотнадзора 11 конфликтных тигров. Все они прошли осмотр у специалистов и судьба каждого решалась индивидуально.

В пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края уточнили, что 11 — это именно за три зимних месяца. С начала года было поймано 10 хулиганистых полосатиков. И только за февраль — восемь.

Все тигры были тщательно осмотрены специалистами. По итогам осмотров у восьми краснокнижных хищников травм и заболеваний не обнаружено. Два тигра погибли от прижизненных ранений.

— В итоге пять хищников были выпущены в естественную среду обитания, — рассказали в пресс-службе минлесхоза. — Четыре пока содержатся в реабилитационном центре для диких животных МРОО «Тигр» в селе Алексеевка. Из них — три молодые особи, которые ещё не могут самостоятельно выживать в дикой природе, и один взрослый тигр, состояние здоровья которого пока не позволяет осуществить его выпуск. Он на некоторое время останется в центре реабилитации.

Также в минлесхозе отметили, что в 2024 году было отловлено в два раза меньше тигров, чем за три месяца прошедшей зимы. Такой прирост пойманных тигров стал следствием качественного изменения подхода к разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему двух тигров в Алексеевке поселили в один вольер.

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#Новости#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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