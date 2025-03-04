Крупнейший японский автопроизводитель вернется в Приморье? — ошеломительная новость

Posted 4 марта, 05:00
Published 4 марта, 05:00
Modified 4 марта, 05:02
Updated 4 марта, 05:02
В Дубае прошла встреча руководства Toyota и бывших дилеров компании в России, сообщает Mash, ссылаясь на собственные источники. К слову, мероприятие прошло в секретном формате. Представители японской компании, по данным издания, извинились за уход с российского рынка и заявили, что окажутся первыми в рядах желающих вернуться, когда ситуация в мире наладится.
Более того, сообщается, что на следующем съезде, запланированном на март текущего года, начнутся более детальные разговоры. Действительно ли в переговорах с автогигантом появится конкретика? — Остается только догадываться.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на «тойотовский» завод в Питере зашел отечественный производитель Aurus.