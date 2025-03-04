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Posted 4 марта, 05:00

Published 4 марта, 05:00

Modified 4 марта, 05:02

Updated 4 марта, 05:02

Японская автомобильная компания может официально вернуться в Приморский край

Крупнейший японский автопроизводитель вернется в Приморье? — ошеломительная новость

4 марта 2025, 05:00
Фото: vostokmedia.com.

Японская автомобильная компания может официально вернуться в Приморский край

Сюжет
Автомобили
Приморцы ликуют и с нетерпением ждут новых вестей — представители «Тойоты», якобы, провели секретные переговоры с экс-представителями компании в России. Подробности в материале.

В Дубае прошла встреча руководства Toyota и бывших дилеров компании в России, сообщает Mash, ссылаясь на собственные источники. К слову, мероприятие прошло в секретном формате. Представители японской компании, по данным издания, извинились за уход с российского рынка и заявили, что окажутся первыми в рядах желающих вернуться, когда ситуация в мире наладится.

Более того, сообщается, что на следующем съезде, запланированном на март текущего года, начнутся более детальные разговоры. Действительно ли в переговорах с автогигантом появится конкретика? — Остается только догадываться.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на «тойотовский» завод в Питере зашел отечественный производитель Aurus.

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