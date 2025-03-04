Крупнейший японский автопроизводитель вернется в Приморье? — ошеломительная новость

В Дубае прошла встреча руководства Toyota и бывших дилеров компании в России, сообщает Mash, ссылаясь на собственные источники. К слову, мероприятие прошло в секретном формате. Представители японской компании, по данным издания, извинились за уход с российского рынка и заявили, что окажутся первыми в рядах желающих вернуться, когда ситуация в мире наладится.