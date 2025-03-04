Летний сезон близко: выгодные путешествия в Азию становятся доступнее в Приморье

Posted 4 марта, 07:02
Published 4 марта, 07:02
Modified 4 марта, 07:04
Updated 4 марта, 07:04
Путешествия через Поднебесную становятся популярными среди приморцев. Сейчас из дальневосточной столицы в КНР реализовывается до 40 рейсов еженедельно. Жителям региона предоставляется выбор из семи направлений: Пекин, Харбин, Далянь, Сиань, Яньцзи, Шанхай, Санья.
Владивостокский аэропорт анонсировал отличную новость для тех, кто планирует отпуск этим летом. Летом количество рейсов увеличится до 50. Например, из Владивостока в Пекин самолеты будут отправляться 21 раз в неделю, в Шанхай и Харбин — 6 раз, в Санью — 3 раза, в Сиань и Далянь — 4 раза.
Стоит отметить, что цены на путешествия весьма приемлемые. Из Приморья в китайскую столицу и обратно можно слетать за сумму от 9 500 рублей. К слову, привлекательные тарифы действуют и на перелеты в другие азиатские страны через КНР.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что туризм в Приморском крае привлекает многих россиян.