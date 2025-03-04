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Posted 4 марта, 07:02

Published 4 марта, 07:02

Modified 4 марта, 07:04

Updated 4 марта, 07:04

Летом увеличат количество рейсов из Приморья в Китай

Летний сезон близко: выгодные путешествия в Азию становятся доступнее в Приморье

4 марта 2025, 07:02
Фото: vostokmedia.com.

Летом увеличат количество рейсов из Приморья в Китай

Сюжет
Туризм
Приморские туристы с удовольствием летают в Китай, откуда открываются новые горизонты для отдыха. Лето приближается, а значит спрос на путешествия начинает увеличиваться. Однако авиаперевозчики уже позаботились о комфорте будущих клиентов.

Путешествия через Поднебесную становятся популярными среди приморцев. Сейчас из дальневосточной столицы в КНР реализовывается до 40 рейсов еженедельно. Жителям региона предоставляется выбор из семи направлений: Пекин, Харбин, Далянь, Сиань, Яньцзи, Шанхай, Санья.

Владивостокский аэропорт анонсировал отличную новость для тех, кто планирует отпуск этим летом. Летом количество рейсов увеличится до 50. Например, из Владивостока в Пекин самолеты будут отправляться 21 раз в неделю, в Шанхай и Харбин — 6 раз, в Санью — 3 раза, в Сиань и Далянь — 4 раза.

Стоит отметить, что цены на путешествия весьма приемлемые. Из Приморья в китайскую столицу и обратно можно слетать за сумму от 9 500 рублей. К слову, привлекательные тарифы действуют и на перелеты в другие азиатские страны через КНР.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что туризм в Приморском крае привлекает многих россиян.

За ночь 50 000 рублей: туризм в Приморье — лакомый кусочек для россиян
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