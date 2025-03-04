Летний сезон близко: выгодные путешествия в Азию становятся доступнее в Приморье

Владивостокский аэропорт анонсировал отличную новость для тех, кто планирует отпуск этим летом. Летом количество рейсов увеличится до 50. Например, из Владивостока в Пекин самолеты будут отправляться 21 раз в неделю, в Шанхай и Харбин — 6 раз, в Санью — 3 раза, в Сиань и Далянь — 4 раза.