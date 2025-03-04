vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 02:31

Published 4 марта, 02:31

Modified 4 марта, 02:33

Updated 4 марта, 02:33

На что решился преступник после неудачи с кофе в Приморском крае

Не смог, но не сдался: в Приморье вор не смог украсть кофе и вот к чему это привело

4 марта 2025, 02:31
Фото: 1MI.

На что решился преступник после неудачи с кофе в Приморском крае

Сюжет
Кража
Предполагаемого преступника оперативно нашли по горячим следам в Приморском крае. Однако разбирательства привели силовиков к неожиданной развязке.

В Артеме мужчина украл шесть бутылок с алкоголем, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Силовики, получив ориентировки, начали поиски злоумышленника.

При патрулировании стражи задержали подозреваемого. В отделении полиции приморец сознался в содеянном. Также он рассказал, что награбленное уже продано, а вырученные деньги потрачены.

Стоит отметить, что за несколько часов до инцидента артемовец пытался украсть кофе и шоколад в другом магазине, но потерпел неудачу.

«Также полицейские установили, подозреваемого разыскивают коллеги из УМВД России по городу Владивостоку, где он также совершил имущественное преступление», — подчеркнули в пресс-службе УМВД Приморья.

Теперь предполагаем воришка стал фигурантом двух уголовных дел: кража и покушение на кражу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Надеждинском районе члены ОПГ потерпели фиаско, уничтожая все на своем пути.

Обстреляли дома и авто: вооруженная «до зубов» ОПГ держала в страхе жителей Приморья
Узнать подробнее
Читайте также:
Снес «малыша»: жесткая авария с опрокидыванием случилась в Приморье — фотоВот это поворот: силовики повязали драчуна с «бонусом» во ВладивостокеПьяная дама своим рукам не хозяйка: в алкогольный разгул ушла жительница Приморья
#Новости#Общество#Владивосток#Кража#Алкоголь#УМВД#Надеждинский район#Шоколад#Приморский край#Кофе#Артем
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика