Не смог, но не сдался: в Приморье вор не смог украсть кофе и вот к чему это привело

Posted 4 марта, 02:31
Published 4 марта, 02:31
Modified 4 марта, 02:33
Updated 4 марта, 02:33
В Артеме мужчина украл шесть бутылок с алкоголем, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Силовики, получив ориентировки, начали поиски злоумышленника.
При патрулировании стражи задержали подозреваемого. В отделении полиции приморец сознался в содеянном. Также он рассказал, что награбленное уже продано, а вырученные деньги потрачены.
Стоит отметить, что за несколько часов до инцидента артемовец пытался украсть кофе и шоколад в другом магазине, но потерпел неудачу.
«Также полицейские установили, подозреваемого разыскивают коллеги из УМВД России по городу Владивостоку, где он также совершил имущественное преступление», — подчеркнули в пресс-службе УМВД Приморья.
Теперь предполагаем воришка стал фигурантом двух уголовных дел: кража и покушение на кражу.
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