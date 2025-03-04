Обстреляли дома и авто: вооруженная «до зубов» ОПГ держала в страхе жителей Приморья

Posted 4 марта, 00:14
Published 4 марта, 00:14
Modified 4 марта, 00:16
Updated 4 марта, 00:16
Совсем скоро суд рассмотрит уголовное дело, фигурантами которого стали предполагаемые члены ОПГ из Надеждинского района, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.
В 2016 году вооруженная банда держала в страхе Вольно-Надеждинское. Организатор группировки заплатил деньги ее участникам за убийство двух человек, но, к счастью, жертвам удалось выжить.
У исполнителей были и оружие, и машины, и маскировка. Но выполнить первое задание «вожака» они не смогли, всему виной неточная стрельба и неосторожное обращение с огнестрелами.
Второму потерпевшему тоже повезло. Он скрылся от нападавших, несмотря на ранение. Злоумышленники обстреляли машину и окна квартир. Более того, фигуранты подожгли два автомобиля, чьи владельцы числились в списке должников.
«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении бандитизма, покушении на убийство двух лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества», — отметили в пресс-службе следкома.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что преступная группировка незаконно обогатилась на 5 000 000 рублей в Приморском крае.