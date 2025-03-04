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Posted 4 марта, 00:14

Published 4 марта, 00:14

Modified 4 марта, 00:16

Updated 4 марта, 00:16

Опасная банда пугала село, но давала осечки в Приморском крае

Обстреляли дома и авто: вооруженная «до зубов» ОПГ держала в страхе жителей Приморья

4 марта 2025, 00:14
Фото: Изображение Midjourney.

Опасная банда пугала село, но давала осечки в Приморском крае

Сюжет
Следственный комитет
Вооруженные и замаскированные бандиты держали в страхе населенный пункт в Приморском крае. Однако, как выяснилось, даже самые ужасные главари преступных группировок страдают от кадрового голода и дефицита опытных специалистов.

Совсем скоро суд рассмотрит уголовное дело, фигурантами которого стали предполагаемые члены ОПГ из Надеждинского района, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.

В 2016 году вооруженная банда держала в страхе Вольно-Надеждинское. Организатор группировки заплатил деньги ее участникам за убийство двух человек, но, к счастью, жертвам удалось выжить.

У исполнителей были и оружие, и машины, и маскировка. Но выполнить первое задание «вожака» они не смогли, всему виной неточная стрельба и неосторожное обращение с огнестрелами.

Второму потерпевшему тоже повезло. Он скрылся от нападавших, несмотря на ранение. Злоумышленники обстреляли машину и окна квартир. Более того, фигуранты подожгли два автомобиля, чьи владельцы числились в списке должников.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении бандитизма, покушении на убийство двух лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества», — отметили в пресс-службе следкома.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что преступная группировка незаконно обогатилась на 5 000 000 рублей в Приморском крае.

Из ОПГ в «казенный дом»: члены банды «блестяще» справились с ролями в Приморье
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