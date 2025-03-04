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Posted 4 марта, 05:56

Published 4 марта, 05:56

Modified 4 марта, 05:58

Updated 4 марта, 05:58

Мошенники в Приморском крае включили в свою схему доставку цветов

Опасный подарок: букет на 8 марта может стоить женщинам в Приморье миллионы

4 марта 2025, 05:56
Фото: vostokmedia.com.

Мошенники в Приморском крае включили в свою схему доставку цветов

Сюжет
Мошенничество
В скором времени мошенники научат жителей Приморского края видеть подвох во всем, даже в таком милом событии, как получение букета цветов через курьера.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: перед Международным женским днём мошенники стали использовать цветы как прикрытие для своих нечистоплотных схем.

— Злоумышленники отправляют людям цветы и подарки, чтобы затем выманить код из SMS. «Код для курьера» на самом деле оказывается кодом доступа для входа на Госуслуги, где на жертву могут оформить кредит, — разъяснили специалисты. — Схема может развиваться по двум направлениям. Первая — потенциальной жертве звонит курьер по доставке цветов от неизвестного отправителя и просит назвать код в подтверждение доставки. Вторая: к жертве приезжает курьер, представляется сотрудником службы доставки цветов, дарит цветы от «неизвестного отправителя» и уезжает. На следующий день человеку звонят из той же службы и просят назвать цифры из СМС — якобы для отчётности. Если получатели передают этот код, с их карты могут попытаться списать деньги или даже оформить на них кредит.

В Приморье уже есть пострадавшие от такого обмана. Сегодня в том, что цветы приносит курьерская служба, нет ничего удивительного, наоборот — это чудесный способ порадовать близкого человека. Но для мошенников, как известно, нет ничего святого.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему так важно введение самозапрета на кредиты.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мошенничество#Приморский край
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