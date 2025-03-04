От -28°C до +5°C: зима и весна повоюют в Приморье

Posted 4 марта, 09:44
Published 4 марта, 09:44
Modified 4 марта, 09:56
Updated 4 марта, 09:56
5 марта в Приморье погоду будет определять антициклон. Ветер будет преимущественно северным, умеренным. Температура воздуха ночью от -5 до -28°C, а днем ожидается от 0 до +5°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, во второй половине дня — южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3…-5°C, а днем будет колебаться между 0 и +2°C.
В Уссурийске переменная облачность без осадков. Ветер северный, слабый до умеренного. Ночью -11…-13°C, а днем температура поднимется до +2…+4°C.
В Находке также ожидают переменную облачность без осадков. Ветер северный, но во второй половине дня ожидается смена на южный умеренный. Ночью будет -5…-7°C, а днем +2…+4°C.
Антициклон обеспечит стабильную погоду в крае.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, каким будет прогноз на 8 марта в Приморье.