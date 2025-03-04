Подкрался сзади и поднес спичку? Удивительная «подстава» попала на камеру в Приморье

Posted 4 марта, 08:56
Published 4 марта, 08:56
Modified 4 марта, 09:01
Updated 4 марта, 09:01
В Уссурийске на улице Ленинградской днем во вторник вспыхнул автомобиль. Согласно свидетельствам очевидцев, огонь охватил заднюю часть транспортного средства, и, по их словам, это мог быть поджог.
По словам очевидцев, пожар произошел на улице Ленинградской, где была припаркована машина. Свидетели утверждают, что автомобиль подожгли умышленно. Видео с места появилось в сети.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Можно ли будет восстановить машину, неизвестно.
В данный момент правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить причину и обстоятельства поджога. Уссурийская городская прокуратура также участвует в выяснении деталей происшествия.
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