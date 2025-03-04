Приморцы обрушились с критикой на депутатов из-за «отстрела» тигров

Posted 4 марта, 03:53
Published 4 марта, 03:53
Modified 4 марта, 03:55
Updated 4 марта, 03:55
На недавно состоявшемся заседании Думы Хасанского округа депутаты и приглашенные представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края, а также депутат ЗС ПК обсуждали проблему конфликтных тигров (в округе в течение зимы было отловлено пять полосатых хулиганов). Но когда слово получили народные избранники Хасана, они легко перешли на вопрос существования нынешней популяции тигров в полном составе — и тут уж остановиться не смогли.
Депутат Волкова уточнила у спикера: «Мне интересно. Отстрел тигров предусматривается? Лицензия на него будет выдаваться? Посмотрите, что делается. Зоопарки переполнены. Зоопаркам тигры не нужны. В природе тигров полно. А мы говорим, что человек виноват, что тигры выходят». Её коллега из Андреевки Войтюк заговорил о «трофейной охоте». Выступили и другие депутаты Хасана и смысл их речей был примерно таким: мы тут цари природы, поэтому всех тигров пора нам под ноги бросить. Подумаешь, краснокнижные, подумаешь, закон, подумаешь, прочие мелочи! Отстрелять — и всё тут. Нет тигров — нет проблем. Заживем!
Узнавшие о вопросах и инициативах народных избранников окружного уровня жители Приморского края сначала с улыбкой, а затем все более едко и зло высмеяли их речи, и само отношение к жизни по принципу: «я тут царь природы и пуп земли» (что по сути есть позиция временщиков-эгоцентристов).
Комментарии к новости о вопросах и инициативах депутатов в новых медиа говорят сами за себя.
«Столько времени восстанавливать популяцию, столько усилий приложить, чтобы начать отстрел, еще и за деньги. Просто гении. Кормовую базу надо восстанавливать, тогда и кошки будут сыты, и люди довольны».
«Это от беспомощности и безумия. Отстрелять — проще всего».
«Да, конечно. Птиц тоже перестрелять, чтобы не разносили птичий грипп, кабанов — чтобы свиной. Ну и прочую живность тоже. Выстроить небоскребы вместо лесов — каменные джунгли. Заживем! Депутатам Хасана спасибо скажем».
«Интересно, за депутатами, которые де-факто объявили подготовку к массовым убийствам краснокнижных животных, уже выехали бойцы из приморского управления СКР? Прогулки расплодившихся амурских тигров по населённым пунктам действительно стали проблемой, которую сейчас решают лучшие умы федерального Минприроды. Однако постулаты Уголовного кодекса пока никто не отменял».
«На депутатов охоту еще не предлагали открыть?»
«Отстрел — это не решение. Тигры не просто так становятся конфликтными, значит, нужно решать проблему кормовой базы, вырубки лесов».
«Это решение в стиле обитателей питерской подворотни».
Жители Приморья не пришли в восторг от идей Хасанских депутатов и от осознания того, как легко готовы народные избранники наплевать на законы, здравый смысл и экологию, просто потому, что им страх затмевает разум, а желание прослыть «борцами за интересы народа» и приобрести дешевую популярность выходит на первый план.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как приморцев запугивают вбросами о тиграх.