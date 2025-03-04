Приморцы обрушились с критикой на депутатов из-за «отстрела» тигров

Депутат Волкова уточнила у спикера: «Мне интересно. Отстрел тигров предусматривается? Лицензия на него будет выдаваться? Посмотрите, что делается. Зоопарки переполнены. Зоопаркам тигры не нужны. В природе тигров полно. А мы говорим, что человек виноват, что тигры выходят». Её коллега из Андреевки Войтюк заговорил о «трофейной охоте». Выступили и другие депутаты Хасана и смысл их речей был примерно таким: мы тут цари природы, поэтому всех тигров пора нам под ноги бросить. Подумаешь, краснокнижные, подумаешь, закон, подумаешь, прочие мелочи! Отстрелять — и всё тут. Нет тигров — нет проблем. Заживем!