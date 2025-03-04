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Posted 4 марта, 06:20

Published 4 марта, 06:20

Modified 4 марта, 06:22

Updated 4 марта, 06:22

Прокуратура Приморья предупреждает о жестких мерах за нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Приморья предупреждает о жестких мерах за нарушения пожарной безопасности

4 марта 2025, 06:20
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Пожар
Прокуратура Приморского края напоминает о необходимости строгого соблюдения правилам пожарной безопасности в условиях повышенной опасности. Наибольшее число природных возгораний уже зафиксировано в девяти муниципальных образованиях, включая Пограничный, Октябрьский и Хорольский районы.

В период действия особого противопожарного режима категорически запрещается использование открытого огня, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора и разведение костров.

Фото: @prosecutor_pk

За нарушение этих требований предусмотрена серьезная ответственность: для граждан штрафы достигают 50 тысяч рублей, а в случае причинения значительного ущерба лесным насаждениям нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

Фото: @prosecutor_pk

Собственникам земельных участков необходимо регулярно вывозить мусор, производить покос сухой растительности и обеспечивать беспрепятственный доступ к участкам для организации пожаротушения.

Фото: @prosecutor_pk

Прокуратура подчеркивает, что пожар может поставить под угрозу не только имущество, но и жизнь людей.

Фото: @prosecutor_pk

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#Новости#Общество#Пожар#Палы травы#Приморский край#Лесной пожар
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