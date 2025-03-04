Прокуратура Приморья предупреждает о жестких мерах за нарушения пожарной безопасности

Posted 4 марта, 06:20
Published 4 марта, 06:20
Modified 4 марта, 06:22
Updated 4 марта, 06:22
В период действия особого противопожарного режима категорически запрещается использование открытого огня, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора и разведение костров.
За нарушение этих требований предусмотрена серьезная ответственность: для граждан штрафы достигают 50 тысяч рублей, а в случае причинения значительного ущерба лесным насаждениям нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
Собственникам земельных участков необходимо регулярно вывозить мусор, производить покос сухой растительности и обеспечивать беспрепятственный доступ к участкам для организации пожаротушения.
Прокуратура подчеркивает, что пожар может поставить под угрозу не только имущество, но и жизнь людей.