Прокуратура Приморья предупреждает о жестких мерах за нарушения пожарной безопасности

За нарушение этих требований предусмотрена серьезная ответственность: для граждан штрафы достигают 50 тысяч рублей, а в случае причинения значительного ущерба лесным насаждениям нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.