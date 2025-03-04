В 2024 году малый бизнес продал госкомпаниям товаров и услуг на 9,6 трлн рублей

Стоит добавить, что малый и средний бизнес теперь может принять участие в инициированной Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП программе «выращивания» и подписать долгосрочный офсетный договор с одной из государственных компаний. На сегодня уже существуют 16 подобных соглашений на общую сумму более 6,6 миллиарда рублей. В 2025 году еще девять компаний с государственным участием готовятся к утверждению своих программ «выращивания» поставщиков.