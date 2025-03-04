В 2024 году малый бизнес продал госкомпаниям товаров и услуг на 9,6 трлн рублей

Posted 4 марта, 06:32
Published 4 марта, 06:32
Modified 4 марта, 06:32
Updated 4 марта, 06:32
Это стало рекордным показателем с момента установления обязательной квоты на закупки у малых и средних предприятий в размере 25%, за мониторинг которой отвечают Корпорация МСП и уполномоченные региональные органы. Рост был достигнут за счет существенного наращивания объема закупок в сфере обрабатывающих производств, роста поставок высокотехнологичной продукции и разработки российских ИТ-решений.
«Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний — это важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, — убежден зампред Правительства России Александр Новак. Он также указал на возникновение стабильного тренда на наращивание доли высокотехнологичной продукции в совокупном объеме закупок у МСП. В 2024 году компании малого и среднего бизнеса предоставили крупным государственным заказчикам инновационной продукции на сумму около 905 миллиардов рублей. В результате вклад МСП в развитие ведущих отраслей для создания экономики предложения продолжает расти, заключил Новак.
Участие в закупках государственных компаний предоставляет малому и среднему бизнесу стабильный и крупный рынок сбыта, формируя перспективы для будущего развития, уверен генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, пишет «Коммерсантъ».
«В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным показателем», — заявил он, указав, что эта тенденция может восприниматься как подтверждение роста доверия к малому и среднему бизнесу. Бизнес заявляет о готовности к добросовестной реализации договоров и эффективным контактам с крупными заказчиками.
При этом почти три четверти закупок (более 73% от общего объема) у МСП составила продукция производственного назначения. Более чем на треть по сравнению с 2023 годом (до 3,3 триллиона рублей) выросла сумма поставок малого и среднего бизнеса госкомпаниям в сфере обрабатывающих производств.
Среди регионов наиболее значительный объем закупок у МСП наблюдается в Москве (3,1 триллиона рублей), Петербурге (801,4 миллиарда рублей), Татарстане (552,6 миллиарда рублей), Московской (431,3 миллиарда рублей) и Свердловской (346,9 миллиарда рублей) областях.
В топ-10 по приросту объема договоров по сравнению с 2023 годом включили Москву (+1 триллион рублей), Республику Татарстан (+360,9 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (+119,5 миллиарда рублей), Свердловскую область (+91,2 миллиарда рублей), Московскую область (+69,1 миллиарда рублей), Новосибирскую область (+49,7 миллиарда рублей), Тюменскую область (+32,8 миллиарда рублей), Пермский край (+31,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (+31,1 миллиарда рублей) и Ленинградскую область (+28,9 миллиарда рублей).
Стоит добавить, что малый и средний бизнес теперь может принять участие в инициированной Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП программе «выращивания» и подписать долгосрочный офсетный договор с одной из государственных компаний. На сегодня уже существуют 16 подобных соглашений на общую сумму более 6,6 миллиарда рублей. В 2025 году еще девять компаний с государственным участием готовятся к утверждению своих программ «выращивания» поставщиков.