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Posted 4 марта, 01:42

Published 4 марта, 01:42

Modified 4 марта, 01:44

Updated 4 марта, 01:44

Огромная опухоль «приросла» к органам жительницы Приморского края

«Веном» (18+) в пенсионерке: патология «слилась» с женщиной изнутри в Приморье

4 марта 2025, 01:42
Фото: 1MI.

Огромная опухоль «приросла» к органам жительницы Приморского края

Сюжет
Больница
Пожилые дамы нередко становятся «носителями» новообразований. Приморские врачи филигранно борются с тяжелыми недугами пациенток. Об удивительных историях поведали во владивостокской больнице.

В Больнице рыбаков хирурги удалили у женщины кисту размером с дыню, сообщает краевой Минздрав. 65-летняя женщина жаловалась на боли в животе. Причина дискомфорта была солидных размеров — 18 на 18 сантиметров.

«Пациентка ранее перенесла миомэктомию и три раза герниопластику послеоперационной вентральной грыжи. Когда мы добрались до основания опухоли, то увидели сначала одну, а потом вторую сетку, которые закрывали грыжу, убрали их и зашли в брюшную полость, где сверху находилась огромная киста. Сложность вмешательства заключалась в том, чтобы ювелирно её выделить и аккуратно иссечь, исключая попадание фракций опухоли в близлежащие ткани. Также необходимо было и деликатно отделить кисту от сетки, которая буквально в нее вросла», — пояснил заместитель главного врача по хирургии Андрей Мерена.

Специалисты на протяжении нескольких часов оперировали пациентку, после чего установили сетчатый имплант под прямые мышцы живота.

Однако это не единственная подобная операция, которую успели выполнить врачи данного медучреждения в текущем году.

В больницу поступила 73-летняя жительница Приморья, которую беспокоили боли в пояснице с 2023 года, но за помощью она обратилась только спустя год. Сначала пенсионерка наблюдалась по месту жительства, затем ее госпитализировали из-за ухудшения состояния. Всему виной 15-сантиметровая опухоль.

«Опухоль глубоко проросла в сосуды почки и сам орган. Во время операции мы сделали все возможное, чтобы сохранить почку, трижды пытались резецировать участок сосудов, но, учитывая огромный размер новообразования, которое оказалось подпаяно еще и к печени, а также обширную кровопотерю, этого сделать не удалось. Главное — всё закончилось благополучно, мы удалили опухоль без угрозы для жизни и здоровья пациентки», — поделился сам хирург.

Команда специалистов сражалась с патологией около трех часов. Слаженность и профессионализм вновь спасли жизнь пациента.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как экстремальное похудение обернулось необратимыми последствиями для девушки в Приморском крае.

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