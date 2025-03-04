«Веном» (18+) в пенсионерке: патология «слилась» с женщиной изнутри в Приморье

В больницу поступила 73-летняя жительница Приморья, которую беспокоили боли в пояснице с 2023 года, но за помощью она обратилась только спустя год. Сначала пенсионерка наблюдалась по месту жительства, затем ее госпитализировали из-за ухудшения состояния. Всему виной 15-сантиметровая опухоль.