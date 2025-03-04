Весна намекает, зима не сдаётся: в Приморском крае по-прежнему холодно

Posted 3 марта, 23:15
Published 3 марта, 23:15
Modified 3 марта, 23:17
Updated 3 марта, 23:17
По сообщениям Примгидромета, над Приморьем по-прежнему царит антициклон. Он обещает погоду без осадков с умеренным северным ветром. А вот плюсовых температур пока ждать не стоит, днём до -5°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха утром — бодрящая, не весенняя: -11°С, а днём потеплее до -3°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что за необычная семья в Приморье любит купаться в полынье по ночам.