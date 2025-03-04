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Posted 3 марта, 23:15

Published 3 марта, 23:15

Modified 3 марта, 23:17

Updated 3 марта, 23:17

Холодная погода держится в Приморском крае

Весна намекает, зима не сдаётся: в Приморском крае по-прежнему холодно

3 марта 2025, 23:15
Фото: vostokmedia.com.

Холодная погода держится в Приморском крае

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Погода
Оттепели конца февраля и первого дня марта пока что никак не могут вернуться в Приморье — в крае установилась холодная погода.

По сообщениям Примгидромета, над Приморьем по-прежнему царит антициклон. Он обещает погоду без осадков с умеренным северным ветром. А вот плюсовых температур пока ждать не стоит, днём до -5°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха утром — бодрящая, не весенняя: -11°С, а днём потеплее до -3°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что за необычная семья в Приморье любит купаться в полынье по ночам.

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#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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