Вся дорога перекрыта: что творится на Чуркине во Владивостоке — видео

Posted 4 марта, 02:49
Published 4 марта, 02:49
Modified 4 марта, 02:51
Updated 4 марта, 02:51
На Чуркине водитель Sitrak, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Toyota Aqua, которая двигалась по главной. Рулевой тягача выворачивал, заняв обе полосы, не предоставив выбора легковушке, которая просто-напросто не успела затормозить.
В результате столкновения хэтчбек врезался в леерное ограждение. О пострадавших не сообщается.
Но, судя по кадрам, страдают многие автомобилисты, которые простаивают в пробке из-за заблокированной дороги.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на трассе между Владивостоком и Артемом обгон обернулся страшной аварией.