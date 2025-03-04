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Posted 4 марта, 02:49

Published 4 марта, 02:49

Modified 4 марта, 02:51

Updated 4 марта, 02:51

ДТП перегородило проезжую часть во Владивостоке

Вся дорога перекрыта: что творится на Чуркине во Владивостоке — видео

4 марта 2025, 02:49
Фото: vostokmedia.com.

ДТП перегородило проезжую часть во Владивостоке

Сюжет
Дорога
Крупногабаритный транспорт спровоцировал не только жесткую аварию, но и беспросветную пробку во Владивостоке.

На Чуркине водитель Sitrak, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Toyota Aqua, которая двигалась по главной. Рулевой тягача выворачивал, заняв обе полосы, не предоставив выбора легковушке, которая просто-напросто не успела затормозить.

В результате столкновения хэтчбек врезался в леерное ограждение. О пострадавших не сообщается.

Но, судя по кадрам, страдают многие автомобилисты, которые простаивают в пробке из-за заблокированной дороги.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на трассе между Владивостоком и Артемом обгон обернулся страшной аварией.

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#Новости#Видео#Дорога#Владивосток#Пробка#Приморский край#Артем#Авария#Происшествия#Toyota Aqua
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